Les autoritats tanquen per perillós el sender on va morir Isak Andic i recomanen alternatives

Les administracions responsables de la gestió i conservació de l’entorn natural de Montserrat han acordat restringir temporalment l’accés al Camí dels Feixades, la sendera on el 14 de desembre de 2024 va morir l’empresari Isak Andic, fundador de Mango, a causa dels riscos existents per a la seguretat dels excursionistes.
Segons la senyalització instal·lada sobre el terreny, el tancament afecta tant al Camí dels Feixades com al Camí de la Santa Cova i està motivat per l’existència de despreniments, lliscaments i inestabilitat del terreny derivats de les últimes pluges registrades en la zona. Els avisos recomanen utilitzar itineraris alternatius, segons ha publicat ‘El Punt Avui’.
Els cartells apareixen signats conjuntament pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i l’Ajuntament de Collbató. La decisió adquireix especial rellevància per coincidir amb el debat judicial i pericial obert entorn de les circumstàncies de la caiguda mortal del fundador de Mango.
Els advertiments oficials descriuen un escenari de risc associat a possibles despreniments de roques i a la inestabilitat del terreny, circumstàncies que han portat a les autoritats competents a limitar el trànsit de visitants per la zona fins a un altre avís.
El passat cap de setmana, els Bombers de la Generalitat van haver d’efectuar el rescat d’un excursionista que havia caigut per un pendent d’uns 10 metres entre Collbató i la Santa *Cova. En l’operació va intervenir un helicòpter per a extreure’l.
La qüestió també ha cobrat interès després de la recent detenció de Jonathan Andic i la recerca judicial actualment en curs sobre la mort del seu pare. Diversos experts consultats consideren que la valoració de les característiques físiques del terreny constitueix un dels elements rellevants per a reconstruir amb precisió les circumstàncies de qualsevol accident ocorregut en entorns de muntanya, especialment en àrees sotmeses a processos d’erosió, despreniments o modificacions derivades de fenòmens meteorològics.
L’existència de restriccions oficials d’accés per motius de seguretat ha reobert a més el debat sobre les condicions objectives de l’itinerari i sobre la necessitat d’incorporar tots els factors topogràfics i ambientals disponibles a l’anàlisi tècnica dels fets.
Els organismes responsables no han vinculat la decisió de tancament amb el cas, sinó amb raons preventives de seguretat per als usuaris de l’espai natural. No obstant això, la coincidència temporal entre totes dues circumstàncies ha situat novament el focus sobre les característiques de la sendera i sobre els riscos associats al recorregut. Les restriccions romandran vigents fins a un altre avís, segons la informació difosa per les autoritats responsables.