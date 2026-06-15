El caso de la muerte de Isak Andic va ofreciendo indicios que intentan corroborar la tesis de la defensa: el accidente. Este lunes se ha difundido uno de los indicios recogidos en el sumario que respalda esta línea defensiva. En concreto, la llamada de su hijo y sospechoso Jonathan Andic, al número de emergencias 112, el mismo día del accidente en Collbató, cerca de las cuevas de Salnitre, a la que ha tenido acceso Catalunya Ràdio. En la llamada que Jonathan hizo al centro, entre llantos y sollozos, exclama: «Necesito ayuda, mi padre ha caído, estamos en Collbató», dice Andic al teléfono de emergencias.

«Creo que ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien, una ambulancia, a alguien», insiste después de informar de la edad de su padre, de 71 años. Posteriormente, la gestora de emergencias se comunica con el servicio de Bomberos de la Generalitat. Jonathan reitera a un bombero que su padre «ha caído» y cuando este le pregunta si él iba con su padre, responde que «correcto». De hecho, las dos llamadas que Jonathan hizo se encuentran en manos del Juzgado de Instrucción de Martorell número 5 encargado de las pesquisas. Una primera llamada muestra a un Jonathan desesperado clamando ayuda a las 12:28 y una segunda llamada, cuatro minutos después, a la pareja de su padre. En ningún momento su teléfono registra una llamada a su padre.

Jonathan Andic, el día de su detención/David Oller/EP

El error en la investigación

Por otra parte, la llamada ha sido analizada por el detective privado, Francisco Marco de la agencia Método 3, que ha insistido en «el error de uno de los investigadores, una persona y no del cuerpo de Mossos como institución». «Existe un policía que tiene sesgo de confirmación», ha defendido. Ha añadido que no le otorga «mala fe» sino «falta de prudencia y falta de conocimiento». En el mismo sentido, Marco ha remarcado que la llamada muestra para la defensa, el sentimiento desconcertado del investigado. «Nadie que pueda premeditar una caída de este tipo, después muestra esta desesperación, que es natural», ha aclarado.

Marco también ha cargado contra el hecho de que se estén «analizando los whatsapps terapéuticos de una familia para acusar a un señor». Según el detective, la acusación hasta ahora se ha hecho «solo con indicios» pero no con pruebas, por eso reclama explicaciones «de lo que realmente pasó». La caída accidental unos meses antes en un edificio en Barcelona también sería otro indicio periférico de lo que podría haber pasado con Isak Andic aquel domingo en Collbató.