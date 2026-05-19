La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell (Baix Llobreagat) ha ordenat aquest dimarts presó provisional eludible sota fiança d’un milió d’euros per a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isak Andic, després de declarar com a investigat per mort del seu pare, mort el 14 de desembre del 2024 després de caure per un barranc a les Coves del Salnitre a Collbató (Baix Llobreagat). Andic ja ha pagat la fiança per evitar la presó provisional dictada pel jutge, i ha sortit en llibertat del jutjat poc abans de les 5 de la tarda.
La magistrada també ha decretat mesures cautelars: la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i personacions setmanals als jutjats. Ho ha fet depsrés que el primogènit del fundador de Mango ha declarat durant més d’una hora, i només ha respost preguntes del seu advocat, Cristóbal Martell. Antich ha comparegut davant la justícia després que els Mosso d’Esquadra l’han detingut aquest matí per un presumpte delicte d’homicidi. De fet, Andic ha estat traslladat de la Comissaria dels Mossos a Martorell als jutjats amb les mans emmanillades a l’esquena.
Reobertura del cas després d’un sobreseïment provisional
El gener del 2025, la instructora va acordar el sobreseïment provisional de les diligències obertes arran de la mort d’Isak Andic, després d’analitzar un informe dels Mossos d’Esquadra i no apreciar indicis de delicte. Tot i això, el març d’aquell mateix any va ordenar la reobertura de la investigació per completar l’atestat, analitzar el telèfon del difunt i prendre declaració a diversos testimonis, i el cas va donar un gir de 180 graus.
A mitjans octubre, fonts policials van informar que es treballava en un nou escenari i que, si bé inicialment la principal hipòtesi era la mort accidental, el cas s’estava investigant com un possible homicidi, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va aclarir que el jutjat mantenia oberta una causa secreta, però no la dirigia contra ningú en concret. Ara, la causa es manté oberta per homicidi i s’ha aixecat el secret de les actuacions.
La familia Andic defensa la innocència de Jonathan
D’altra banda, portaveus de la família Andic han defensat la innocència de Jonathan Andic. A través d’un comunicat, on demanen que es respecti el principi de presumpció d’innocència, asseguren que “no hi ha ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell”, i subratllen que tenen un convenciment absolut sobre la seva innocència i que estan segurs que això quedarà demostrat en el desenvolupament de les diligències.