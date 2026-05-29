La defensa de Jonathan Andic aporta a la causa una altra caiguda accidental del pare per una malaltia als genolls

Els pèrits de la defensa de Jonathan Andic han elaborat un informe exhaustiu, recollit en el recurs d’apel·lació davant la jutge, que examina amb detall una caiguda que va patir Isak Andic deu mesos abans de l’accident a Montserrat i que consideren que constata que aquest mateix contratemps, si s’extrapola a la situació d’aquell dia a la muntanya, hauria estat totalment terceres persones.
Segons ha publicat ‘La Vanguardia’ aquest divendres, amb imatges d’aquesta caiguda fortuïta a la seu de Mútua Universal, la defensa ha disseccionat i analitzat, frame a frame, fins a poder definir un patró que, posteriorment, van reproduir a l’escenari de Montserrat. Després d’aquesta anàlisi, un dels pèrits que signa l’informe, Francisco Marco, conclou que les lesions documentades en la recreació, utilitzant el mateix patró de la caiguda a Mútua Universal, són les mateixes que els forenses van acreditar al seu informe d’autòpsia i, per tant, no hi va poder haver intervingut cap altra persona.
Aquesta anàlisi també exposa un altre factor rellevant, que és cercar una explicació mèdica a la primera caiguda. Les imatges de Mutua Universal, que van ser analitzades pels doctors de la Universitat Complutense de Madrid, Javier Ladrón de Guevara i Gema Águila Manso, acrediten que Isak Andic patia gonartrosi bilateral amb una incapacitat neuromotora documentada que li impedia “activar el reflex protector davant d’una caiguda”. Una malaltia que, a més, la defensa assegura desconeixia el fill.
Al recurs, el lletrat Cristóbal Martell exposa que ni l’absència de lesions palmars ni la caiguda en tobogan –que destaca la jutgessa– condueixen a afirmacions científiques de caiguda no accidental. “La constatada gonartrosi bilateral als dos genolls del finat que explica la reducció als temps de reducció en caiguda, la incapacitat de correcció postural i el col·lapse articular on els genolls cedeixen en lloc de sostenir el pes, produint-se una caiguda més vertical i menys controlada; en aquestes pèrdues d’equilibri no hi ha reacció defensiva i per tant no hi ha lesions palmars”, afirma la defensa.
En aquest context, l’equip legal contrasta les dues caigudes que permeten establir una tesi pericial “altament fiable” que debilita objectivament la hipòtesi d’intervenció de tercers, si se situa el patró cinemàtic i biomecànic observat al vídeo registrat i s’aplica a l’escenari del Camí de les Feixades de Montserrat on va tenir lloc l’accident.
En declaracions a Rac1 recollides per Servimedia aquest divendres, Francisco Marco, ha destacat que aquesta anàlisi de les dues caigudes és molt rellevant i ha recordat que el mateix matí de l’accident a Isak Andic li van haver d’aplicar gel al genoll. “S’han fet reconstruccions 3D, amb ninots articulats, amb humans, per reproduir aquesta caiguda a muntanya i totes les vegades es produeix aquesta caiguda”.
A més, també ha qüestionat durament com s’ha desenvolupat la investigació per part d’un mosso que ha fet una “caça a l’home”, tot i que ha destacat que aplaudeix en general la tasca diària de la policia catalana. Entre els exemples que ha qüestionat del procés de recerca és perquè no s’inclou a la causa el testimoni dels dos excursionistes que van atendre Jonathan després de la caiguda. “No és a la causa, és una gran pregunta”, ha recordat, apuntant que a més aquest excursionista va parlar amb el 112 amb el fill d’Andic.
Un altre punt que ha comentat és el mòbil que va fer servir Jonathan Andic a Quito durant un viatge llampec a Quito i del qual va patir un furt. Segons va transcendir per part de la investigació, el terminal no es va arribar a activar, extrem que ha rebatut en directe Marco en mostrar una relació de trucades durant el viatge. També s’ha fet esment de l’empremta suposadament falsejada i ha deixat clar, com apunta la defensa al recurs, que la cadena de custòdia de la zona va quedar alterada, criticant a més que els mateixos mossos no puguin atribuir de qui és l’empremta, que va ser analitzada 25 dies després.