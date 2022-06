Tot el que cal saber sobre el pròxim curs, que podria començar sent “caòtic”

El canvi més important per al pròxim curs és, per suposat, l’avançament del curs escolar. Des que el Govern ho va anunciar per sorpresa -cinc minuts després d’informar les direccions- van començar les protestes dels sindicats, que encara no s’han donat per acabades. La comunitat educativa, de fet, ha advertit que el curs no començarà amb normalitat, sinó que serà “caòtic” si la conselleria no seu a negociar. Així, el nou calendari escolar que va propiciar l’ocupació de la seu d’Educació i que ha mantingut el conflicte totalment encallat, porta amb ell novetats que s’han de tenir en compte:

Les classes començaran el 5 de setembre

Les vacances dels nens seran més curtes aquest any. Des d’aquest dimecres i fins al pròxim 5 de setembre, però, podran gaudir de l’estiu allunyats de les aules. De fet, el curs començarà el dia 5 per a infantil i primària i el dia 7 per als de secundària, batxillerat i FP. Això implica que els professors hauran de preparar el curs a partir del juliol -de forma presencial els primers cinc dies laborables– i tenir-ho tot llest al setembre. Una de les queixes dels sindicats ha estat que no tindran temps de preparar bé el curs, malgrat que Educació ja ha publicat les adjudicacions d’estiu perquè tots els professors estiguin preparats per anar als seus llocs de feina durant el juliol.

Les vacances de Nadal, del 22 de desembre al 8 de gener

Els nens i els professors tindran un dia més de vacances al Nadal. El break de Nadal començarà el 22 de desembre i acabaran el 8 de gener, els dos dies inclosos. Així, hi haurà un dia més de vacances per tal que l’avançament del curs no es tradueixi en més dies lectius. Cal recordar, però, que el CCOO ha presentat un recurs contra l’avançament escolar amb l’argument que, malgrat els intents del Govern per quadrar dates, es supera el límit de dies lectius establert a la llei.

Les vacances de Setmana Santa, també més llargues

El pròxim any les vacances de Setmana Santa seran del 3 d’abril al 10 d’abril de 2023, els dos inclosos. Així la conselleria afegeix un altre dia de vacances i es compensa l’avançament del curs escolar.

Un grup de participants en primer dia de casalet a l’Escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega / Lleure Quàliga

Un dia més de lliure disposició per als centres

En aquest intent de quadrar el calendari per tal que l’avançament del curs no afecti els dies lectius, el departament també donarà un dia més de lliure disposició als centres educatius, que l’hauran de triar entre els tres trimestres. En paral·lel, es mantenen els altres quatre dies de lliure disposició i s’ha de comptar també amb els tretze festius del calendari laboral, tot i que no tots cauen en dies d’escola.

El que no canviarà és el final de curs. Els alumnes d’infantil i primària acabaran les classes el dia 22 de juny, com és tradicional, i els de secundària ho faran el 20 de juny. Pel que fa als de batxillerat, en realitat acabaran abans perquè la selectivitat es fa, tradicionalment, a meitats de juny. De fet, aquest any s’ha fet el 14, 15 i 16 de juny.