El president del Suprem mostra la seva “satisfacció” amb el TJUE

El president del Tribunal Suprem, Francisco Marín, no ha amagat la seva “satisfacció” amb la resolució sobre les qüestions prejudicials del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre les euroordres contra l’exili independentista. En declaracions a Barcelona, en la cerimònia de lliurament dels despatxos a una nova promoció de jutges, Marín ha recalcat que “al Suprem han vist la resolució com un suport tant al tribunal com al jutge instructor del cas, Pablo Llarena”.

En aquest sentit, ha subratllat que els magistrats de la Gran Sala han descartat que “hi hagi cap errada ni deficiència sistèmica” que posi “en risc un procés equitatiu de les persones que són lliurades per ser jutjades”. Així mateix, ha afegit que el TJUE ha establert i aclarit la regla que un jutjat que rep una euroordre “no pot entrar en qüestions de competència, no ha de perquè negar la competència”. Tampoc ha volgut valorar el concepte de “grup objectivament identificable” que emmarca en el sistema del mateix tribunal europeu per evitar anar més enllà.

Defensa de Llarena

D’aquesta manera, el Poder Judicial espanyol ha volgut deixar clar que la seva interpretació de la sentència sobre les prejudicials avala la instrucció del Suprem contra els líders del Procés. D’aquesta manera, posen en valor el respecte que, al seu parer, ha mostrat la justícia europea té pels tribunals espanyols i el seu estat de dret. En aquest sentit, no ha volgut entrar en quines seran les properes passes de l’instructor perquè la “independència judicial també és interna”.

En tot cas, Marín ha apuntat que segurament Llarena esperarà a la resolució de la immunitat de part dels exiliats, com el president Carles Puigdemont, i els consellers Clara Ponsatí i Toni Comín, en la seva condició d’eurodiputat, per obrir una nova fase. Tampoc s’ha volgut pronunciar sobre una possible quarta euroordre sobre el conseller Lluís Puig, en el benentès que el TJUE ha abonat que es torni a emetre amb “proporcionalitat” i respectant els drets fonamentals.