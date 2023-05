La justícia francesa prohibeix el català als plens de la Catalunya Nord

La justícia francesa ha prohibit l’ús del català en els plens municipals de la Catalunya Nord. El Tribunal Administratiu de Montpeller ha donat la raó a l’estat francès i ha declarat inconstitucionals els reglaments municipals que permetien als regidors expressar-se en català –sempre amb traducció simultània al francès– per vulnerar la “primacia de la llengua francesa”. La decisió va en la línia de l’opinió que va expressar la ponent del tribunal, que després del judici ja va advertir que debatre en català és un menyspreu per al francès, que queda relegat.

La resolució del tribunal de Montpeller dona un termini de tres als ajuntaments d’Elna, Tarerac i Portvendres per fer marxa enrere i canviar els reglaments municipals perquè el francès torni a ser la llengua predominant. La decisió adverteix que fer servir el català als plens contravé els articles 1 i 2 de la Constitució francesa. “La primacia de la llengua francesa és posada en qüestió pel reglament intern quan preveu que l’expressió dels consellers municipals té lloc primer en català amb una traducció posterior al francès”, resol el tribunal.

Protesta a Perpinyà en favor del català / ACN

Els ajuntaments de la Catalunya Nord estan disposats a arribar fins a Europa

L’alcalde d’Elna, Nicolas Garcia, ja va advertir abans del judici que si la justícia francesa els prohibia utilitzar el català als plens portarien el cas a Europa perquè és “greu”. Garcia, que està disposat a assumir riscos per defensar el català, ha estat un dels grans defensors de les modificacions del reglament que han fet alguns ajuntaments de la Catalunya Nord. La societat civil havia impulsat una reforma a 130 consistoris, però les pressions de París van fer que només una vintena ho tirés endavant. Després de les primeres amenaces del govern central, la majoria es va fer enrere.

Elna va ser el primer ajuntament de la Catalunya Nord que es va sumar a la iniciativa i ho va aprovar l’abril de l’any passat. Mig any després, el prefecte de la regió Pirineu Orientals, Rodrigue Furcy, va anunciat que portaria als tribunals els consistoris que no haguessin fet marxa enrere després de les pressions i amenaces. Els ajuntaments de Banys i Sant Andreu de Sureda, que també havien estat denunciats, van optar per fer marxa enrere i canviar els seus reglaments municipals per evitar més problemes. De moment els tres ajuntaments que resisteixen han anunciat que recorreran la resolució al Tribunal Administratiu de Tolosa.