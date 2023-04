El català, més a prop de ser prohibit als plens de la Catalunya Nord

La ponent del tribunal de Montpeller que dimarts va jutjar els ajuntaments d’Elna, Els Banys, Portvendres, Tarerac i Sant Andreu de la Sureda, a la Catalunya Nord, ha donat a l’estat francès en la seva demanada contra els consistoris per permetre l’ús del català en els plens municipals. Durant la seva intervenció a la vista, la magistrada ha deixat clar que traduir els debats que es fan en català és un menyspreu perquè deixa en pitjor posició el francès, que és “la llengua de la República”. La sentència no es farà pública fins al 9 de maig, però tot fa pensar que es prohibirà l’ús del català als plens de la Catalunya Nord.

En els últims mesos una vintena d’ajuntaments de la Catalunya Nord han aprovat reformes per permetre que els debats als plens municipals es facin en català –sempre amb traduccions al francès– en el marc d’una campanya de la societat civil per impulsar l’ús de la llengua a la vida pública. El prefecte de la regió dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, va portar els ajuntaments als tribunals després d’advertir-los per carta. Alguns consistoris van fer-se enrere després de les amenaces, però els d’Elna, Els Banys, Portvendres, Tarerac i Sant Andreu de la Sureda han decidit plantar cara a l’estat francès.

Manifestació a Perpinyà a favor de l’ús del català a la Catalunya Nord / ACN

Traduir els plens del català al francès és un menyspreu

Durant el judici, la magistrada independent que s’encarrega d’analitzar la vista i que ha de proposar una solució, ha advertit que el “sistema adoptat per les cinc comunes”, tot i que permet l’ús del francès, el “relega” a un estatus de llengua “traduïda”. L’advocat de tres dels ajuntaments, Mateu Pons, ha explicat que la intervenció de la magistrada ha estat molt clara. “Considera que cal anul·lar les deliberacions dels consells municipals pel fet de deixar malament la llengua francesa, en el sentit de l’ordre de presentació, primer en català i després traduït. Considera que és inconstitucional”.

El lletrat assegura que el més important és el “valor jurídic” dels debats, ja que les actes es fan íntegrament en francès i ha acusat la prefectura de voler “erradicar de tots els plens la llengua catalana”. L’alcalde d’Elna, Nicolas Garcia, ha avançat que si el tribunal de Montpeller no els dona la raó, continuaran apel·lant i que arribaran fins a la justícia europea si cal. “Hem obert una porta, ja hem guanyat”, ha dit Garcia a la sortida del jutjat.