Nova data per apuntar en el calendari de la repressió judicial espanyola contra l’independentisme. El Tribunal Constitucional (TC) ha anunciat que començarà a debatre els recursos d’empara dels líders independentistes sobre la llei d’amnistia el pròxim 22 de setembre. De fet, la magistratura constitucional va apuntar que la deliberació cauria cap a la tardor, amb l’argument que estaven pendents de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i no volien deixar la decisió en mans de la sala de vacances del TC.
La previsió és que el TC deliberi, en primer lloc, el recurs d’empara presentat pel secretari general de Junts, Jordi Turull, i serveixi de base per les següents resolucions, tant de la resta de condemnats pel Procés com dels encara processats i que romanen a l’exili. Els magistrats han de resoldre si el Tribunal Suprem va vulnerar els drets fonamentals dels líders independentistes quan va establir criteris per rebutjar l’aplicació de l’amnistia amb l’excusa de la malversació.
Més demores pel ponent
La primera ponència ha recaigut en el magistrat conservador José María Macías, un dels màxims oponents a l’amnistia. El càlcul és que la seva ponència de resolució sigui contrària a l’aplicació de l’amnistia. Un fet que podria comportar certa demora en el tràmit perquè la majoria progressista rebutgi la ponència i el president del TC, Cándido Conde-Pumpido, encarregui aleshores noves ponències a altres magistrats que recullin el sentir majoritari del ple del TC, és a dir, de tendència progressista. De fet, la deliberació i decisió mantindrà la divisió que fins ara ha caracteritzat el procés al tribunal sobre l’amnistia.
En el cas que el TC estimi els recursos i dona la raó als líders independentistes, anul·larà les resolucions del Suprem que impedien l’aplicació de l’amnistia i demanarà a aquest tribunal que dicti noves resolucions respectant els criteris establerts. L’execució pràctica de la resolució quedarà en mans dels jutges Llarena i Marchena. De fet, serà Llarena qui haurà d’executar la sentència del TC i, eventualment, deixar sense efecte l’ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació d’Oriol Junqueras.