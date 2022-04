Puigdemont furga en les excuses de Robles: “La claveguera està nerviosa”

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha carregat contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, i els seus intents per protegir el CNI de les acusacions d’espionatge massiu contra l’independentisme que ha destapat el cas Pegasus. “La claveguera està nerviosa”, ha dit Puigdemont després que Robles hagi justificat l’ús del programa de vigilància per part dels serveis secrets espanyols. “Amb aquesta cultura política s’han emparat greus crims d’Estat del passat, d’alguns dels quals el seu partit n’és responsable, i s’empararan els crims futurs”, ha etzibat.

La ministra de Defensa cada vegada està més arraconada i està en el punt de mira de l’independentisme, que ja reclama obertament la seva dimissió. El CNI depèn del seu ministeri i tant si era coneixedora de l’espionatge com si no, els partits independentistes creuen que és responsable. “Quan no es netegen les clavegueres, les rates s’ho mengen tot”, li ha dit Gabriel Rufián al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que en la primera vegada que parlava en públic del cas Pegasus s’ha limitat a defensar el CNI i, de retruc, a Robles.

Fins i tot el PNB ha retret a Robles la seva actitud i han avisat el PSOE que amb explicacions a porta tancada no n’hi haurà prou per tancar la crisi del Catalangate. “A la comissió de secrets oficials no se solucionarà res. Si creuen que se solucionarà amb una sessió i dues rondetes de preguntes per cada portaveu, estan equivocats”, ha reblat Esteban en un dur intercanvi amb la ministra de Defensa. “Aprovin la comissió d’investigació i desclassifiquin els documents”.

La relliscada de Robles

Durant tota la seva compareixença, Robles ha estat a la defensiva i ha intentat qüestionar la solidesa de la investigació feta per Citizen Lab, que ha certificat l’espionatge a una seixantena de polítics i activistes independentistes. La ministra, molt nerviosa, ha sortit del guió després d’una pregunta de la CUP i ha acabat justificant la vigilància. “Què ha de fer un Estat quan algú vulnera la Constitució, declara la independència, talla les vies públiques o està tenint relacions amb dirigents polítics d’un país que està envaint Ucraïna?”

Fonts del seu gabinet han intentat matisar les paraules de la ministra, però han acabat enredant encara més quan han insinuat que el CNI no és l’únic que “pot tenir” el programa Pegasus i ha assenyalat directament la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Aquests dies s’ha sabut que el CNI va espiar independentistes amb el polèmic programa espia i que la policia espanyola també va comprar un sistema a través d’un mitjancer que treballa per l’empresa israeliana NSO, propietària de Pegasus.