El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha reaccionat al discurs institucional que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de reincorporar-se a la feina. Puigdemont s’ha mostrat “content” per la recuperació del president després d’un mes de baixa mèdica, però ha recordat que Illa fa un any i mig que governa i que no pot fer veure que comença de zero.
“Amb tot el respecte i content de la vostra recuperació, president. Però fa un any i mig que governeu, i se suposa que ja sabíeu el que Catalunya necessitava”, ha exposat en un apunt al seu compte de la xarxa social X. “No podeu fer veure que comenceu de zero, com si tot el que ha passat us fos aliè. Fins ara no ho sabíeu?”, ha afegit, i ha subratllat que el caos de Rodalies, el malestar de metges i de mestres, la preocupació del sector porcí i la manca d’habitatges no apareixen per què sí.
Puigdemont ha recordat que aquests temes s’han tractat al Parlament durant l’any i mig que Illa és president de la Generalitat i ha recordat que ell ho va advertir durant la campanya electoral. “Les crisis no apareixen per generació espontània”, ha dit, i ha remarcat que també “tenen a veure amb el que el vostre partit i els vostres socis voten a Madrid, començant per uns pressupostos que no es compleixen mai (a Madrid sí, i més del previst)”.
Amb tot el respecte i content de la vostra recuperació, president. Però fa un any i mig que governeu, i se suposa que ja sabíeu el que Catalunya necessitava. No podeu fer veure que comenceu de zero, com si tot el que ha passat us fos aliè. Fins ara no ho sabíeu?— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 16, 2026
El caos de… https://t.co/Ls9CYFNK8N
Illa: “Catalunya està preparada per resoldre qualsevol situació”
El líder de Junts ha reaccionat així minuts després que Salvador Illa fes un discurs institucional coincidint amb la seva reincorporació a la feina. Durant una breu intervenció, el president de la Generalitat ha manifestat que “hem de tenir plena confiança que Catalunya està preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació”. En aquest sentit, ha assenyalat que el moment actual del país exigeix oferir solucions, respostes i la veritat, i ser conscient que la principal prioritat ha de ser la seguretat i la protecció de la ciutadania.
Durant el seu discurs ha fet referència directa al caos de Rodalies, que ha sacsejat el Govern durant la seva absència, i ha afirmat que l’executiu està plenament dedicat a preparar millor Catalunya, reforçar els serveis públics i infraestructures, i a fer-ho de manera exhaustiva, metòdica i rigorosa. “Decisió a decisió, acord rere acord, obra a obra, millora a millora fins al final. Fins a garantir la qualitat i l’excel·lència que mereixem treballadors, servidors públics, usuaris, empreses i tota la ciutadania”, ha dit.