El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha passat comptes amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no fer res contra els discursos de l’odi contra independentistes o catalanoparlants, alguns dels quals provenen de dirigents del seu partit. Ho ha fet després que el líder socialista ha anunciat la creació d’una nova eina per mesurar la presència i l’impacte dels discursos d’odi a les xarxes socials coincidint amb la primera Cimera Internacional contra l’Odi per analitzar els efectes del discurs d’odi i la polarització, que se celebra a Madrid.
Sánchez ha exposat que després de la compra de Twitter, ara X, per part d’Elon Musk, el discurs d’odi a la plataforma, va augmentar un 50%. “Les piulades d’odi cap a l’independentisme català d’alguns dels qui ara són alts càrrecs del govern socialista de Catalunya, eren culpa d’Elon Musk? Aquell teu company de partit que ens volia “desinfectar” ho feia per culpa de l’algoritme?”, ha preguntat, per tot seguit, demanar que deixi de fer “comèdia” perquè “l’odi “no neix a les xarxes socials, neix al cor i al cap dels odiadors”. “Quan t’insulten i et vexen per parlar en català, no són les xarxes socials les responsables”, ha afegit.
Així mateix, Puigdemont ha retret a Sánchez que “ningú” del PSOE ni dels seus governs surten a defensar els drets dels catalanoparlants. “De fet, pagueu subvencions perquè ens insultin”, ha retret. “L’odi és culpa dels odiadors i dels qui l’atien. Algunes plataformes ho amplifiquen, però culpar el missatger no és mai una bona decisió. I d’odiadors, lamentablement, és com allò dels Joans, Joseps i ases: que n’hi ha a totes les cases”, ha constatat.
Les piulades d'odi cap a l'independentisme català d'alguns dels qui ara són alts càrrecs del govern socialista de Catalunya, eren culpa d'@elonmusk? Aquell teu company de partit que ens volia "desinfectar" ho feia per culpa de l'algoritme?— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 11, 2026
Prou comèdia. L'odi no neix a les… https://t.co/7cwkki9ydp
“No has fet res”
Puigdemont l’ha convidat a no parlar d’un problema tan greu si el seu objectiu és “continuar fent de torero” i que Musk cometi el mateix error que Trump amb una rèplica perquè “els aficionats et cridin ‘¡olé!'”. “En aquest cas no parlis d’un problema tan greu, tan devastador per a la nostra societat com és la xacra de l’odi”, ha exposat, i ha constatat que Sánchez ha tingut “moltes oportunitats” per actuar contra una de les expressions de l'”odi més greus” que hi ha a l’Estat espanyol, que és la catalanofòbia. “No has fet res”, li ha etzibat, abans de concloure constatant que a X ofereix un servei “100% en català des de fa anys” mentre que això encara no és una realitat a cap dels webs del Govern espanyol.