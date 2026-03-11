El presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha criticado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por no hacer nada contra los discursos de odio contra independentistas o catalanoparlantes, algunos de los cuales provienen de dirigentes de su partido. Lo ha hecho después de que el líder socialista anunciara la creación de una nueva herramienta para medir la presencia y el impacto de los discursos de odio en las redes sociales coincidiendo con la primera Cumbre Internacional contra el Odio para analizar los efectos del discurso de odio y la polarización, que se celebra en Madrid.

Sánchez ha expuesto que después de la compra de Twitter, ahora X, por parte de Elon Musk, el discurso de odio en la plataforma aumentó un 50%. «¿Los tuits de odio hacia el independentismo catalán de algunos de los que ahora son altos cargos del gobierno socialista de Cataluña, eran culpa de Elon Musk? ¿Aquel compañero de partido que nos quería ‘desinfectar’ lo hacía por culpa del algoritmo?», ha preguntado, para seguidamente, pedir que deje de hacer «comedia» porque «el odio no nace en las redes sociales, nace en el corazón y en la cabeza de los odiadores». «Cuando te insultan y te vejan por hablar en catalán, no son las redes sociales las responsables», ha añadido.

Asimismo, Puigdemont ha reprochado a Sánchez que «nadie» del PSOE ni de sus gobiernos sale a defender los derechos de los catalanoparlantes. «De hecho, pagáis subvenciones para que nos insulten», ha reprochado. «El odio es culpa de los odiadores y de quienes lo encienden. Algunas plataformas lo amplifican, pero culpar al mensajero nunca es una buena decisión. Y de odiadores, lamentablemente, es como aquello de los Juanes, Josepes y burros: que hay en todas las casas», ha constatado.

Les piulades d'odi cap a l'independentisme català d'alguns dels qui ara són alts càrrecs del govern socialista de Catalunya, eren culpa d'@elonmusk? Aquell teu company de partit que ens volia "desinfectar" ho feia per culpa de l'algoritme?



«No has hecho nada»

Puigdemont le ha invitado a no hablar de un problema tan grave si su objetivo es «seguir haciendo de torero» y que Musk cometa el mismo error que Trump con una réplica para que «los aficionados te griten ‘¡olé!'». «En este caso no hables de un problema tan grave, tan devastador para nuestra sociedad como es la lacra del odio», ha expuesto, y ha constatado que Sánchez ha tenido «muchas oportunidades» para actuar contra una de las expresiones del «odio más graves» que hay en el Estado español, que es la catalanofobia. «No has hecho nada», le ha espetado, antes de concluir constatando que en X ofrece un servicio «100% en catalán desde hace años» mientras que esto aún no es una realidad en ninguno de los sitios web del Gobierno español.