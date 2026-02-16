El presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha reaccionado al discurso institucional que ha dado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras reincorporarse al trabajo. Puigdemont se ha mostrado «contento» por la recuperación del presidente después de un mes de baja médica, pero ha recordado que Illa lleva un año y medio gobernando y que no puede hacer ver que empieza de cero.

«Con todo el respeto y contento por vuestra recuperación, presidente. Pero lleváis un año y medio gobernando, y se supone que ya sabíais lo que Cataluña necesitaba», ha expuesto en un apunte en su cuenta de la red social X. «No podéis hacer ver que empezáis de cero, como si todo lo que ha pasado os fuera ajeno. ¿Hasta ahora no lo sabíais?», ha añadido, y ha subrayado que el caos de Rodalies, el malestar de médicos y maestros, la preocupación del sector porcino y la falta de viviendas no aparecen porque sí.

Puigdemont ha recordado que estos temas se han tratado en el Parlamento durante el año y medio que Illa es presidente de la Generalitat y ha recordado que él lo advirtió durante la campaña electoral. «Las crisis no aparecen por generación espontánea», ha dicho, y ha remarcado que también «tienen que ver con lo que vuestro partido y vuestros socios votan en Madrid, empezando por unos presupuestos que nunca se cumplen (en Madrid sí, y más de lo previsto)».

Amb tot el respecte i content de la vostra recuperació, president. Però fa un any i mig que governeu, i se suposa que ja sabíeu el que Catalunya necessitava. No podeu fer veure que comenceu de zero, com si tot el que ha passat us fos aliè. Fins ara no ho sabíeu?



El caos de… https://t.co/Ls9CYFNK8N — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 16, 2026

Illa: «Cataluña está preparada para resolver cualquier situación»

El líder de Junts ha reaccionado así minutos después de que Salvador Illa hiciera un discurso institucional coincidiendo con su reincorporación al trabajo. Durante una breve intervención, el presidente de la Generalitat ha manifestado que «hemos de tener plena confianza en que Cataluña está preparada para afrontar y resolver cualquier situación». En este sentido, ha señalado que el momento actual del país exige ofrecer soluciones, respuestas y la verdad, y ser consciente de que la principal prioridad debe ser la seguridad y la protección de la ciudadanía.

Durante su discurso ha hecho referencia directa al caos de Rodalies, que ha sacudido al Gobierno durante su ausencia, y ha afirmado que el ejecutivo está plenamente dedicado a preparar mejor Cataluña, reforzar los servicios públicos e infraestructuras, y hacerlo de manera exhaustiva, metódica y rigurosa. «Decisión a decisión, acuerdo tras acuerdo, obra a obra, mejora a mejora hasta el final. Hasta garantizar la calidad y la excelencia que merecemos trabajadores, servidores públicos, usuarios, empresas y toda la ciudadanía», ha dicho.