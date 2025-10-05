Puig s’imposa al candidat de Junqueras i serà l’alcaldable d’ERC a Tarragona

La militància d’ERC de Tarragona ha complert amb els pronòstics i ha elegit el regidor Xavier Puig com a futur candidat del partit a les municipals del 2027. Puig ha obtingut el 57% dels vots (119) i s’ha imposat amb claredat a Saül Garreta, expresident del Port de Tarragona, membre de l’actual direcció i candidat d’Oriol Junqueras, que només ha pogut reunir el 41% dels suports (86). Un 2% (4) van votar en blanc i la participació es va enfilar fins al 91% després que 209 militants hagin votat aquest dissabte en una jornada electoral que ha durat tot el dia. Tal com explicava aquest diari fa uns dies, les seccions locals de Tarragona i Girona desafien la ‘pax’ junquerista a ERC amb candidats allunyats de l’executiva.
Puig, que va formar part de la candidatura de Foc Nou en l’últim congrés nacional d’ERC, ha demanat a la militància que faci pinya i treballi per “consolidar i enfortir el projecte polític” de la formació a Tarragona. Els republicans van perdre l’alcaldia de la ciutat el 2023 i es troba en un procés de renovació. “Tenim l’objectiu ambiciós de guanyar de nou l’alcaldia de Tarragona. Volem omplir de vida Tarragona i compartir el timó amb tota la seva ciutadania”, ha assenyalat Puig, que ha definit el seu projecte com a “viu i obert”. Puig comptava amb el suport de tot el grup municipal o de l’exalcalde de la ciutat, Pau Ricomà.
Per la seva banda, Saül Garreta ha acceptat la derrota amb esportivitat i ha destacat el “joc net” que ha caracteritzat el procés. “La militància de Tarragona demostra que està molt motivada per assolir de nou l’alcaldia de Tarragona”, ha declarat l’expresident del Port de Tarragona, que tenia el suport de l’exdiputat a Madrid Joan Tardà i l’exconsellera Ester Capella. En l’últim any, la secció local d’ERC a Tarragona ha doblat el nombre de militants i ha passat de 120 a més de 240 afiliats. D’aquests, uns 230 tenien dret a vot, ja que calen tres mesos d’antiguitat per poder participar en una votació.