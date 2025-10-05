Puig se impone al candidato de Junqueras y será el alcaldable de ERC en Tarragona

La militancia de ERC de Tarragona ha cumplido con los pronósticos y ha elegido al concejal Xavier Puig como futuro candidato del partido en las municipales de 2027. Puig ha obtenido el 57% de los votos (119) y se ha impuesto con claridad a Saül Garreta, expresidente del Puerto de Tarragona, miembro de la actual dirección y candidato de Oriol Junqueras, que solo ha podido reunir el 41% de los apoyos (86). Un 2% (4) votaron en blanco y la participación se elevó hasta el 91% después de que 209 militantes votaran este sábado en una jornada electoral que duró todo el día. Tal como explicaba este diario hace unos días, las secciones locales de Tarragona y Girona desafían la ‘pax’ junquerista en ERC con candidatos alejados de la ejecutiva.

Puig, que formó parte de la candidatura de Foc Nou en el último congreso nacional de ERC, ha pedido a la militancia que se una y trabaje para “consolidar y fortalecer el proyecto político” de la formación en Tarragona. Los republicanos perdieron la alcaldía de la ciudad en 2023 y se encuentran en un proceso de renovación. “Tenemos el objetivo ambicioso de ganar de nuevo la alcaldía de Tarragona. Queremos llenar de vida a Tarragona y compartir el timón con toda su ciudadanía”, ha señalado Puig, que ha definido su proyecto como “vivo y abierto”. Puig contaba con el apoyo de todo el grupo municipal o del exalcalde de la ciudad, Pau Ricomà.

Oriol Junqueras y Elisenda Alamany / ERC

Por su parte, Saül Garreta ha aceptado la derrota con deportividad y ha destacado el “juego limpio” que ha caracterizado el proceso. “La militancia de Tarragona demuestra que está muy motivada para lograr de nuevo la alcaldía de Tarragona”, ha declarado el expresidente del Puerto de Tarragona, que contaba con el apoyo del exdiputado en Madrid Joan Tardà y la exconsejera Ester Capella. En el último año, la sección local de ERC en Tarragona ha duplicado el número de militantes y ha pasado de 120 a más de 240 afiliados. De estos, unos 230 tenían derecho a voto, ya que se requiere una antigüedad de tres meses para poder participar en una votación.