Gabriel Fernàndez, concejal ahora independiente en el Ayuntamiento de Sabadell –tras haber roto el carné de ERC– y que había sido el candidato a la alcaldía de los republicanos, no se ha quedado solo. Ni mucho menos. Así lo demuestra un manifiesto de apoyo que el viernes ya acumulaba 130 firmas en solo 48 horas, impulsado por los exconcejales Pere Farrés y Carme Garcia Suárez. Una noticia que todavía altera más la pax junquerista en todo el país después de la victoria de Xavier Puig, candidato a la alcaldía de Tarragona, que se enfrentaba al candidato junquerista, Saül Garreta.

El texto del manifiesto de Sabadell, titulado Por una voz independentista y de izquierdas coherente e independiente en la política sabadellense, indica de manera explícita «respeto y apoyo al excandidato a la alcaldía de ERC ante su decisión de dejar de militar en ERC y renunciar a su cargo institucional como portavoz del grupo municipal». El manifiesto también incluye críticas a la deriva de la estrategia política e ideológica de ERC que consideran «alejadas del Primero de Octubre». Fernàndez precisamente fue uno de los portavoces de la candidatura para dirigir ERC, netamente independentista, de Foc Nou.

El manifiesto podría ser un embrión de una futura candidatura independentista en la ciudad para 2027 de carácter independiente y local. De hecho, como la fórmula que ha utilizado Jordi Ballart en la ciudad de Terrassa, donde, tras romper el carné del PSC por su apoyo al artículo 155 en octubre de 2017, organizó una plataforma electoral que lo ha encumbrado a la alcaldía durante dos mandatos consecutivos. Pero, de momento, respecto a Gabriel Fernàndez, es más expectativa que especulación.

Helena Solà, candidata a presidir ERC por parte de Foc Nou, Alfred Bosch, candidato a secretario general y Gabriel Fernández, candidato a vicepresidente de Cohesión, entregando los avales / Maria Pratdesaba / ACN

«ERC lo ha menospreciado»

Según el manifiesto, la «deriva» de ERC con las «alianzas promovidas y las decisiones tomadas en los últimos tiempos» ha generado «una decepción» en muchos de los que han «creído en el proyecto independentista» y han trabajado en él. El colectivo, además, destaca «la falta de apoyo y reconocimiento a Fernàndez por parte de la ejecutiva local del partido».

De hecho, aseguran que «se ha menospreciado su carisma, el talento, el trabajo realizado y el compromiso mostrado a lo largo de estos años» y que el paso que ha dado el concejal es «difícil y valiente» y «abre nuevos horizontes». «Nos llena de ilusión de cara a un futuro próximo en el que será necesario articular nuevas fórmulas para dar voz a un independentismo y sabadellense de progreso ahora desengañado y desmovilizado», añaden.

Entre los firmantes destacan nombres como Joan-Carles Doval, primer candidato a la alcaldía de ERC en Sabadell tras el franquismo; Elena Martínez Miralles, exconcejal de Igualdad Mujer-Hombre por el PSC; Laura Rodríguez Portolés, ex número 2 de Podemos en Sabadell; Àlvar Roda, expresidente de Ciudadanos por el Cambio; Jordi Folch Saderra, expresidente de Primàries Sabadell; Ricardo Roso, expresidente de Nueva Participación Sabadell; Isabel Casals Couturier, abogada y funcionaria jubilada y hermana de Muriel Casals, y el fotoperiodista y activista Lluís Brunet, entre otros.