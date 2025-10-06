Gabriel Fernàndez, regidor ara independent a l’Ajuntament de Sabadell –després d’haver estripat el carnet d’ERC– i que havia sigut l’alcaldable dels republicans, no s’ha quedat sol. Ni de bon tros. Així ho demostra un manifest de suport que divendres ja acumulava 130 signatures en només 48 hores, que han impulsat els exregidors Pere Farrés i Carme Garcia Suárez. Una notícia que encara altera més la pax junquerista arreu del país després de la victòria de Xavier Puig, candidat a l’alcaldia de Tarragona, que s’enfrontava al candidat junquerista, Saül Garreta.
El text del manifest de Sabadell, que es titula Per una veu independentista i d’esquerres coherent i independent en la política sabadellenca, indica de manera explícita “respecte i suport a l’exalcaldable d’ERC davant la seva decisió de deixar de militar a ERC i renunciar al seu càrrec institucional com a portaveu del grup municipal”. El manifest també inclou crítiques a la deriva de l’estratègia política i ideològica d’ERC que veuen “allunyades del Primer d’Octubre”. Fernàndez precisament va ser un dels portaveus de la candidatura a dirigir ERC, netament independentista, de Foc Nou.
El manifest podria ser un embrió d’una futura candidatura independentista a la ciutat el 2027 de caràcter independent i local. De fet, com la fórmula que ha utilitzat Jordi Ballart a la ciutat de Terrassa, on, després d’estripar el carnet del PSC pel seu suport a l’article 155 l’octubre de 2017, va organitzar una plataforma electoral que l’ha encimbellat a l’alcaldia durant dos mandats seguits. Però, de moment, respecte de Gabriel Fernàndez, és més expectativa que especulació.
“ERC l’ha menystingut”
Segons el manifest, la “deriva” d’ERC amb les “aliances promogudes i les decisions preses els darrers temps” ha generat “una decepció” en molts dels qui han “cregut en el projecte independentista” i hi han treballat. El col·lectiu, a més, remarca “la manca de suport i reconeixement a Fernàndez per part de l’executiva local del partit”.
De fet, asseguren que “s’ha menystingut el seu carisma, el talent, la feina feta i el compromís mostrat al llarg d’aquests anys” i que el pas que ha fet el regidor és “difícil i valent” i “obre nous horitzons”. “Ens omple d’il·lusió de cara a un futur pròxim en què caldrà articular noves fórmules per donar veu a un independentisme i sabadellenquisme de progrés ara desenganyat i desmobilitzat”, afegeixen.
Entre els signants destaquen noms com ara Joan-Carles Doval, primer alcaldable d’ERC a Sabadell després del franquisme; Elena Martínez Miralles, exregidora d’Igualtat Dona-Home pel PSC; Laura Rodríguez Portolés, ex número 2 de Podem a Sabadell; Àlvar Roda, expresident de Ciutadans pel Canvi; Jordi Folch Saderra, expresident de Primàries Sabadell; Ricardo Roso, expresident de Nova Participació Sabadell; Isabel Casals Couturier, advocada i funcionària jubilada i germana de Muriel Casals, i el fotoperiodista i activista Lluís Brunet, entre altres.