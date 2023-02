Burofax d’un alcaldable de Junts a Turull pel pacte que el pot desbancar

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i el seu secretari de Política Municipal, David Saldoni, han rebut un burofax del candidat de Junts a Cubelles (Garraf), Robert Monzonis, en el qual demana un aclariment pel pacte amb Impulsem Penedès. En el document, al qual ha tingut accés El Món, Monzonis constata que és afiliat de Junts des de la seva creació, que és afiliat de ple dret del partit, que té dret a participar en els processos de selecció del candidat i que va ser ratificat per l’Assemblea Local de Cubelles com a candidat de Junts el passat 22 d’abril de forma presencial. El burofax va ser enviat el passat dilluns 23 de gener a les 15.51 hores i a Monzonis li consta que David Saldoni va obrir el document a les 20.15 hores. En canvi, el secretari general de Junts no consta que l’hagi obert.

L’alcaldable a Cubelles Robert Monzis amb l’exdiputada al Congrés Mònixa Miquel / Junts per Cubelles

El dubte del candidat de Cubelles

Cubelles, juntament amb Piera, és un dels dos municipis de la vegueria del Penedès en els quals hi ha un xoc entre la voluntat de les assemblees locals i la de l’executiva nacional del partit pel pacte amb Impulsem Penedès. L’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha format part de la creació del partit de la vegueria del Penedès, que ha pactat amb Junts per anar en forma de coalició a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Segons fonts de Junts de la vegueria i d’Impulsem, es preveu que amb aquest pacte la candidata sigui l’alcaldessa Rosa Fonoll.

Això ha provocat l’enfadament de Monzonis i per això ha enviat un burofax a Turull i Saldoni demanant que “comuniquin per escrit la defensa del seu candidat de Junts per Catalunya, davant de les afirmacions que efectua Impulsem Penedès i que s’han fet públiques, que contradiuen els estatuts de Junts i els drets dels seus afiliats a ser escollits democràticament, com estableix la llei” i “que comuniquin per escrit quin ha estat l’acord al qual s’ha arribat amb Impulsem Penedès, per transparència i coneixement dels afiliats”. De fet, Robert Monzonis, que és membre del Consell Comarcal del Garraf, també vol constar que el fet que la Rosa Fonoll sigui la candidata entra en “contradicció” amb els estatuts de Junts. A més, Monzonis va anunciar que es presentarà “passi el que passi”, encara que es mantingui el pacte de Junts amb Impulsem.

Els dos casos, pendents d’una comissió mixta

En casos com els de Cubelles i Piera, en què hi ha una doble candidatura, l’acord entre les dues formacions estipula que haurà de concretar com se soluciona el conflicte a través d’una comissió mixta formada per tres membres de Junts i tres membres d’Impulsem. Aquest acord el va ratificar abans d’acabar el 2022 l’executiva de la vegueria del Penedès, amb un malestar evident del sector de la presidenta del partit, Laura Borràs, que defensa l’assemblearisme de Junts. A més, el pacte va arribar a l’executiva nacional de Junts el dilluns passat, on l’acord va ser ratificat amb dos vots en contra i una abstenció.

De fet, quan van començar a circular les primeres informacions sobre el pacte, Monzonis va respondre-hi anunciant la seva número dos, l’exdiputada al Congrés per ICV i exalcaldessa de Cubelles Mònica Miquel, que tanmateix va morir el passat 24 de gener a l’edat de 60 anys.

El secretari de Política Municipal de Junts, David Saldoni / Junts

El turullisme es reforça

El pacte amb Impulsem afecta a una quarantena de municipis del Penedès, com poden ser Cunit, Torrelles de Foix, Castellví de la Marca o Mediona. Impulsem va anunciar el preacord amb Junts el passat 11 de gener, tot recordant el decàleg que va elaborar de cara als objectius del 2030, que considera “irrenunciables”. Entre els objectius de la formació penedesenca hi ha el desplegament de la llei de vegueries, un pla de reindustrialització, potenciar el turisme o assolir la gratuïtat de la C-32. El 12 de novembre Impulsem va aprovar la seva executiva, amb l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, com a president, juntament amb l’alcalde de Torrelles, Sergi Vallès, com a secretari. Xavier Ramos –alcalde de Castellví– és el secretari de política municipal, mentre que Sònia Poch –regidora a Mediona– és la secretària d’organització i Jaume Julibert –regidor a Sant Llorenç– és el portaveu.

Els pactes amb Impulsem reforcen el turullisme dins de Junts de cara les municipals. De fet, David Saldoni ha aconseguit, en part, culminar l’objectiu de l’exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez, que era reagrupar l’espai convergent, amb els fitxatges de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, o el de Martorell, Xavier Fonollosa. Tot i la sortida de Junts del Govern, el pas de Trias per presentar-se a les municipals de Barcelona va ser decisiu perquè la resta d’alcaldes consolidats als seus municipis fessin el pas. En aquesta línia també han anat els pactes amb Impulsem, ja que la majoria de membres de la llista provenen del PDeCAT.

L’altre cas que la comissió mixta de Junts i Impulsem haurà d’analitzar és el de Piera. Junts i impulsem, a hores d’ara, no tenen un candidat cadascú. Impulsem aposta per l’alcalde, Josep Llopart, com el seu candidat. Llopart, que es va presentar sota les sigles de Junts les passades eleccions, és provinent del PDeCAT. Però la militància de Junts a Piera va escollir Marc Romeu com a alcaldable, fet que provoca un nou cas de xoc entre l’assemblearisme i la voluntat d’una part de l’executiva nacional de Junts. De fet, les negociacions entre els dos partits les han portat el mateix Jordi Turull i el secretari de política municipal, David Saldoni, amb la implicació del president de la vegueria, Xavier Vidiella. Per Impulsem, membres de la seva executiva com el president i alcalde de Cunit, Jaume Casañas, o el secretari general, Sergi Vallès, han estat claus en les converses.