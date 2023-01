Arxiven la denúncia de diversos franquiciats contra Restalia, inclòs 100 Montaditos

El jutjat d’instrucció número 52 de Madrid ha decretat el sobreseïment provisional i l’arxivament de les diligències que va obrir contra 29 societats vinculades amb el Grupo Restalia –incloses 100 Montaditos, La Sureña i The Good Burger– arran d’una denúncia presentada per diversos franquiciats per presumptes delictes d’estafa, organització criminal, coaccions i delictes informàtics.

En una interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press, el titular del jutjat ha conclòs que “la denúncia conté un totum revolutum d’imputacions sense cap mena de fonament, sobre delictes contra els drets dels treballadors, contra la seguretat social o la hisenda pública, i fins i tot de blanqueig de capitals”.

En la resolució, signada ahir dilluns, l’instructor ha precisat que els arguments recollits a la denúncia “no són sinó valoracions interessades i molt subjectives dels denunciants que no permeten una anàlisi rigorosa”.

La causa tenia el seu origen en una denúncia interposada pel despatx Rafael Franco Abogados en què s’acusava el Grupo Restalia de causar un suposat perjudici d’uns 19 milions d’euros a diversos franquiciats. Segons els denunciants, Restalia i els responsables de les empreses haurien, entre altres coses, amagat l’existència d’acords amb proveïdors que feien inviable el projecte.

En 10 folis, el jutge ha assenyalat que no veu “elements de judici que permetin entendre que hagi existit cap engany” per part del Grupo Restalia cap als denunciants. “El que ha existit són negocis que per múltiples causes no han funcionat, però que escapen al control de la part denunciada i que no constitueixen un cas de responsabilitat penal de la mateixa”, ha dit.