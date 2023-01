Felip VI vigila les pantalles a l’ISE emparat per un reducte espanyolista

Felip VI beneeix la inauguració de l’edició 2023 d’Integrated Systems Europe, el principal congrés de l’audiovisual del continent. El monarca ha aterrat a Fira de Barcelona amb la ministra de transports, Raquel Sánchez, rebut per una vintena de manifestants espanyolistes, entre els que figurava el candidat de Vox a l’alcaldia de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido. Entre crits de Viva el Rey, el Borbó ha entrat al recinte firal acompanyat pel CEO d’ISE, Mike Blackman; el president i el director general de Fira de Barcelona, Pau Relat i Constantí Serrallonga; la delegada del govern espanyol a Barcelona Maria Eugènia Gay; la batllessa de l’Hospitalet Núria Marín i els regidors del consistori barceloní Laia Bonet i Xavier Marcé.

No han estat presents al besamans l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ni el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, que s’han afegit posteriorment a la comitiva. Tot i no estar present a l’arribada del monarca, l’alcaldessa ha assegurat que entre els dos impera “tota la cordialitat del món”. “A dins ens saludarem, com en totes les altres ocasions”, ha remarcat Colau, tot provant de desmarcar “la recepció del congrés en si”. L’ISE és, defensa, “una aposta de futur estratègica” per a la ciutat; i ha celebrat que l’organització, liderada per les associacions empresarials Avixa i Cedia, hagin “triat la ciutat per continuar la seva activitat”. Per la seva banda, el conseller Torrent ha negat la seva participació en “actes aliens al segle XXI que no es corresponen amb la voluntat majoritària de la societat catalana”, com la recepció institucional a Felip VI.

En una edició d’especial afluència -“l’ISE més gran de la història”, en paraules de Blackman- el monarca ha visitat alguns dels gegants internacionals que ocupen els pavellons del recinte Gran Via, com ara el de Panasonic, un dels més amples del congrés tot i la precària situació de la companyia. No ha dedicat gaire estona, però, al pavelló català: tot i ser la cinquena representació més nombrosa de l’edició, superada només per mercats com Alemanya, els EUA o el Regne Unit, la comitiva ha aturat a la zona dedicada a les empreses del país per una curta salutació abans d’allargar-se a l’estand de Barcelona Activa. La mateixa dinàmica s’ha repetit al germà petit de la jornada, l’IoT Solutions World Congress, dedicat a l’internet de les coses. Felip VI ha mostrat curiositat per la presentació de la “Barcelona del 2030” que el consistori ha preparat al congrés, per després dedicar només uns segons al pavelló català.

Un grapat d’espanyolistes rep el rei Felip VI en la seva arribada a l’ISE / EP

Entre les diverses propostes tecnològiques que el monarca ha repassat durant la seva passejada, ha destacat una de les insígnies de la fira d’Internet de les Coses: els robots autònoms d’informació, que ofereixen als congressistes dades sobre les ponències, les empreses presents al pavelló i altres qüestions relatives a les tecnologies exposades. El cap de l’Estat espanyol, juntament amb les autoritats que l’han seguit pel recinte, s’ha fotografiat amb l’aparell, que presenta una lleugera millora visual respecte dels de la passada edició.

68.000 inscrits

El director general del congrés ha celebrat durant la inauguració unes xifres potencials d’afluència que conviden a l’optimisme. Amb unes 68.000 persones inscrites, el sostre està molt per sobre de l’edició del 2022, i fins i tot més alt que la darrera reunió a Amsterdam, quan es van superar els 50.000 congressistes. Si bé les absències són usuals –normalment no acudeixen a la cita entre el 15 i el 20% dels preinscrits–, esperen un millor comportament que l’any passat, quan, principalment a causa de la crisi sanitària, no es van presentar al saló el 30% dels visitants. ISE espera un impacte econòmic d’entre 280 i 450 milions d’euros a Barcelona, una xifra que, en la part alta del ventall, la posaria en competició directa amb el millor Mobile World Congress.

L’any de la immersió

Segons les empreses consultades, el 2023 serà l’edició de les tecnologies immersives. El president del Clúster de l’Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, ha destacat la importància de la realitat virtual al congrés d’enguany. Destaquen ponències com la de les catalanes Marvut Technologies i Arthur Holm, amb una iniciativa de showrooms comercials en format digital. Empreses com Newtonlab o Sono destaquen, també, el potencial de les empreses catalanes a un sector audiovisual que ja ocupa més de 15.000 persones només a Barcelona.