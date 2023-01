El Govern repeteix que “ben aviat” podria haver-hi acord per al pressupost

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimarts que, “si res no es torça, ara sí, ben aviat es podrien donar per finalitzades les negociacions amb el PSC”. Ho ha dit en roda de premsa després del Consell Executiu ordinari de cada dimarts, on ha assegurat que les negociacions “estan trigant més del desitjable”. En aquesta línia, Plaja ha dit que “si no hi ha cap gir de guió, hi haurà acord” i no ha especificat a quina hora serà la trobada avui per tancar els darrers serrells.

El portaveu de Junts, Josep Rius, amb a la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i la portaveu del PSC, Alícia Romero / Europa Press

La B-40, “el preu de la centralitat”

El Govern i el PSC es van reunir aquest dimarts en unes trobades que van durar gairebé 6 hores. Un cop acabades les reunions, les dues parts es van emplaçar a “tancar els últims serrells” aquest mateix dimarts en una nova reunió entre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero.

Les trobades per negociar el pressupost del 2023 es van reprendre aquest dilluns després que Esquerra Republicana cedís el passat dijous en una moció del PSC que instava l’executiu a acordar un conveni amb el govern espanyol per la B-40. Des del Govern segueixen assegurant que era l’últim escull, malgrat que aquest dilluns s’estiguessin unes 6 hores reunions, mentre que els socialistes insisteixen que encara queden esculls per arribar a un acord. Plaja ha recordat que no és el seu “model” i ha tret pit afirmant que “és el preu de la centralitat i del lideratge”.

De fet, el mateix Salvador Illa va numerar algunes temàtiques com l’aeroport o algunes inversions, tot i que no va especificar quines. El PSC i Govern porten des d’octubre negociant el pressupost i el dia clau va ser el 28 de desembre, quan els socialistes van presentar les seves propostes “de mínims”. En aquestes demandes, hi havia el compromís d’executar el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat i el Quart Cinturó, entre d’altres.

Xoc amb Junts

Pel que fa a Junts, ha instat repetidament el Govern a escollir entre el PSC i el partit de Turull. El portaveu de Junts, Josep Rius, va assegurar que si ERC pactava amb els socialistes donaria per acabada la legislatura del 52%. De fet, la portaveu de l’executiu ha volgut valorar les negociacions amb Junts i ha dit que el Govern “ha trobat una manca de voluntat negociadora que han alentit els treballs amb aquest grup parlamentari”.

Tot i això, Plaja espera poder arribar a un acord amb Junts i ha recordat la cinquantena de mesures que hi ha acordades entre les dues parts. “Tenim un acord de 2.600 milions d’euros acordats amb Junts”, ha dit Plaja. “Si ells tenen aquest interès, el Govern continua disposat a seguir fent créixer els acords que ja hem assolit”, ha afirmat.