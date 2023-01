El Penedès convoca una mobilització contra el peatge de Sitges

La Comissió de mobilitat del Penedès Marítim ha convocat una marxa lenta de vehicles el proper diumenge 5 de febrer a les 17h com a protesta contra el Departament de Territori del Govern de la Generalitat. Els municipis del Penedès denuncien que porten temps negociant amb l’executiu català per aconseguir la gratuïtat del peatge de Sitges que costa gairebé 8 euros sense les bonificacions.

El tram de l’autopista C-32 entre Cubelles i el Vendrell serà gratis a partir del març | google Street View

Demanen igualtat envers altres territoris

“Des del territori lamentem que no tenim cap resposta ni cap solució estructural als problemes de mobilitat”, asseguren els municipis signants d’un manifest que ha aplegat unanimitat. En aquesta línia, denuncien que els pressupostos del 2023 donen cap resposta a les reclamacions dels municipis i asseguren que “No hi ha hagut cap gest per part del Govern de la Generalitat”.

En aquest sentit, també denuncien un “greuge discriminatori” i han esmentat com algunes autopistes ja gaudeixen de la gratuïtat per als viatgers recurrents. Entre elles, la del Túnel del Cadi on els ciutadans de l’Alt Urgell, Cerdanya i Berguedà gaudeixen de la gratuïtat de la infraestructura. “Observem com els ciutadans de la Garrotxa, Osona, Berguedà, Bages i Vallès Oriental gaudeixen de la gratuïtat de la C37, la C17 o la C16, amb peatges a l’ombra, que paguem tots i totes”, asseguren els municipis del Penedès.

Un dels peatges més cars de l’Estat

La C-32 sud té un dels peatges més cars de l’Estat espanyol, com és el de Sitges, que arriba gairebé als 8 euros sense comptar les bonificacions. De fet, la Generalitat va inaugurar l’autopista el 1992 i té la concessió fins el 2039 amb Aucat. Els municipis també denuncien que el Baix Penedès i el Garraf tenen un “fort dèficit en relació a la xarxa de transport públic” i consideren que la C-31, que són les costes del Garraf, està “col·lapsada i desfasada”. Els afectats també recorden que els peatges perjudiquen al territori a l’hora de captar empreses i talent.

Entre els signants del manifest hi ha les alcaldesses de Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles, Olivella i l’alcalde de Cunit. També hi ha la presidenta del Consell Comarcal del Garraf i el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, entre d’altres.

Nous descomptes

L’anunci de la mobilització arriba després que el Departament de Territori hagi anunciat que implementarà a partir del 2 de març nous descomptes a les autopistes C-32, al Baix Penedès i Garraf, i a la C-16, al seu pas pel Bages. A partir d’aquella data, l’autopista C-32 passarà a ser gratuïta en els recorreguts interns entre el Vendrell i Cubelles. D’altra banda, també s’augmentarà fins a un 50% el descompte per la mobilitat obligada entre Castelldefels i Sitges a la barrera del peatge de Vallcarca de Sitges, a la C-32. Pel que fa a la C-16, també començaran a aplicar-se l’augment de fins al 80% del descompte total del preu del peatge base a la barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet i del 60% a la barrera lateral.