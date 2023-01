Govern i PSC tancaran demà “els últims serrells” per als pressupostos

El Govern de la Generalitat i PSC han reprès novament les reunions aquest dilluns en el marc de les negociacions per als pressupostos del 2023. Les dues parts s’han emplaçat a tancar demà “els últims serrells” després d’una trobada maratoniana aquest dilluns. Aquest matí, la reunió ha durat unes quatre hores, ja que la trobada ha començat cap a les 9h del matí i ha acabat gairebé a les 13h. En canvi, a la tarda, la reunió s’ha reprès a les 16h i ha acabat a les 18h. A la trobada hi ha hagut la portaveu del PSC, Alícia Romero, i les conselleres de Presidència, Laura Vilagrà, i d’Economia, Natàlia Mas.

Cessió d’ERC amb el Quart Cinturó

Es tracta de la represa de les negociacions després de la cessió d’ERC per al Quart Cinturó el dijous passat. El PSC va presentar una moció al Parlament que instava el Govern a crear el conveni amb l’Estat durant el primer trimestre d’enguany per a l’execució de la B-40. Segons el Govern, es tractava de l’últim escull per tancar l’acord, malgrat que avui s’hagin estat gairebé sis hores reunits. En canvi, des del PSC sempre han assegurat que quedaven més entrebancs per l’acord. De fet, ho va numerar Illa el dijous passat, amb les inversions o l’ampliació de l’aeroport del Prat.

Sense reunions entre Junts i el Govern

De fet, el cap de l’oposició va agrair el “gest important” dels republicans per desencallar les negociacions, tot i que va demanar una reflexió del perquè s’havia tardat fins a cinc setmanes per arribar a un acord pel Quart Cinturó. Pel que fa a Junts, les dues parts no tenen gendades més trobades, malgrat que, segons el Govern, hi hagi una cinquantena d’acords. En aquesta línia, el portaveu juntaire, Josep Rius, ha demanat aquest dilluns als republicans que escullin entre ells o el PSC. “ERC haurà confirmat que ho ha deixat estar i que ha abraçat l’autonomisme de forma definitiva”, ha assegurat Rius en roda de premsa aquest dilluns.