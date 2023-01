Presó incondicional per al presumpte terrorista d’Algesires

Presó incondicional i sense fiança per a Yassine Kanjaa, el detingut per l'”atac gihadista” a Algesires, a Cadis, dimecres passat i que va causar la mort del sagristà d’una església i quatre ferits més, entre els quals el capellà d’una altra església. Així ho ha decretat aquest dilluns el jutge de l’Audiència Nacional Joaquín Gadea, qui atribueix a Kanjaa els delictes d’assassinat i lesions amb fins terroristes, que li podrien comportar la pena de presó permanent revisable. Després de prendre declaració al detingut i després de les diligències oportunes, el jutge entén que els indicis sustenten la hipòtesi d’un atac terrorista.

El magistrat assenyala que el detingut va dirigir l’atac tant contra sacerdots que professen la fe de l’església catòlica com contra musulmans que per a l’investigat no segueixen els preceptes de l’alcorà. L’Audiència Nacional també remarca que Kanjaa no apareixia en els arxius policials com a persona perillosa i, per això, els era desconegut. A més, mai s’havia vist implicat en cap aldarull ni incident que requerís actuació policial i no hi havia constància del seu “rigorisme religiós”. Així i tot, Gadea, basant-se en els indicis recollits, remarca que es pot apreciar en el detingut un “procés de radicalització religiosa” que “va desencadenar els fets” contra les dues esglésies d’Algesires.

Procés de radicalització del detingut

El procés de radicalització del detingut s’hauria produït durant l’últim mes o mes i mig, segons indiquen els testimonis recollits pel jutge, fet que queda acreditat a les xarxes socials que utilitzava. Els companys de pis de Kanjaa detallen que els seus hàbits van canviar “de manera radical” i va deixar de beure alcohol i fumar haixix, cosa que feia anteriorment. A més, expliquen que també escoltava passatges de l’alcorà a través d’àudios amb el telèfon mòbil.

Va actuar sol i de manera deliberada

El presumpte autor de l’atac terrorista va actuar sol, de manera “conscient” i triant les víctimes de forma deliberada. Així ho confirmen les investigacions fins al moment. L’individu va atacar un marroquí a qui considera infidel i també va declarar que la seva intenció era matar tots els sacerdots que hi havia a l’església.

Davant de tot això, el jutge considera, de forma provisional, que l’acusat encaixa amb un perfil de terrorista autoadoctrinat que actua de manera individual no vinculada directament amb una organització terrorista en concret, però que, en definitiva, duu a terme la seva acció en nom del fenomen gihadista.