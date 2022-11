Un possible atac terrorista deixa 11 morts i centenars de ferits a Istanbul

Una explosió d’origen no identificat ha deixat onze morts i un centenar de ferits aquest diumenge a la ciutat turca d’Istanbul en el que s’està investigant com un possible atac terrorista. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha informat que quatre persones han mort al lloc dels fets i la resta ho han fet un cop ja havien arribat a l’hospital. L’explosió, que ha estat molt potent, ha tingut lloc a l’avinguda Istiklal, una de les més concorregudes de la ciutat més visitada de Turquia, Istanbul. El governador d’Istanbul, Ali Yerlikaya, ha confirmat a través del seu compte de Twitter que l’explosió s’ha registrat a les 14:20 i que ja hi ha onze morts i un centenar de ferits. Les xifres podrien augmentar en les pròximes hores a mesura que les autoritats policials avancin en la investigació i vagin fent el recompte oficial.

“Els nostres ferits estan sent atesos. Desitgem la misericòrdia de Déu per als qui han perdut la vida i una ràpida recuperació per als ferits”, ha dit el governador d’Istanbul, que ha afegit que aniran compartint amb la ciutadania els avenços de la investigació. Paral·lelament en una compareixença des de Bali Erdogan ha assegurat que els responsables d’aquest “atac” seran “identificats i castigats” i ha admès que “fa olor de terror”.

Istanbul en lluna plena / EP

S’ha activat el protocol antiterrorista

Mentre s’investiga aquesta potent explosió que s’ha produït aquest migdia el tribunal d’Istanbul ha decretat una “apagada informativa”. Aquest és el primer pas del protocol antiterrorista turc, el que evidencia que s’està investigant com un possible atac terrorista. L’Oficina del Fiscal General d’Istanbul, per la seva banda, ja ha confirmat que ha començat la investigació amb aquesta hipòtesi, tot i que no han donat més detalls. Els bombers, policies i equips mèdics d’emergències ja estan treballant en aquesta concorreguda avinguda on s’ha produït l’explosió, segons han confirmat fonts d’emergències al portal Bursa Haberdar, que ha pogut obtenir informació malgrat l’apagada informativa al país. L’avinguda està acordonada per les forces de seguretat per tal de facilitar l’atenció a les víctimes i a les seves famílies, ja que l’avinguda Istiklal, o l’avinguda de la Independència és un dels carrers més transitats de la ciutat.