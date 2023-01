Detingut un jove de 20 anys per un doble atropellament mortal a Navarcles

Els Mossos d’Esquadra han detingut un noi de 20 anys aquest dissabte per haver atropellat a dues persones aquest dissabte a Navarcles, el Bages. De moment, se sap que les víctimes eres dues persones grans, un home i una dona de 72 i 77 anys respectivament. Tot i que les causes de l’accident encara s’estan investigant, tal com avança l’ACN, el jove hauria donat negatiu als tests de drogues i alcoholèmia, per tant s’estaria treballant amb la hipòtesi de la pèrdua de control del seu vehicle. Les autoritats, però, asseguren que se li atribueixen dos homicidis imprudents, encara que les causes no siguin del tot clares.

Els fets han passat aquest dissabte al migdia, més concretament a dos quarts de dues al carrer Tèxtil de la localitat de Navarcles. Tal com han explicat les fonts policials, la zona està molt a prop d’un aparcament. L’accident s’hauria produït quan el jove hauria perdut el control del seu vehicle i ha atropellat les víctimes frontalment. De fet, l’home i la dona han mort per l’envestida i tot i que s’han enviat quatre unitats i un comandament del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), no han pogut fer res per la vida de les víctimes. Arran de l’atropellament, també s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i el servei de vigilància municipal.

Ambulància del SEM

Més d’una dotzena de víctimes de trànsit

Els accidents de trànsit són més freqüents de que ens imaginem i les morts per imprudències encara més. De fet, no queda gaire per acabar el mes de gener i ja han mort 14 persones a les carreteres catalanes. Tot i que la gran majoria de les víctimes són els conductors dels vehicle, també hi ha hagut un altre atropellament, i amb les víctimes d’aquest dissabte ja serien tres les persones que han mort atropellades per tercers a Catalunya aquest 2023.