Un atac rus contra un edifici residencial deixa 21 morts a Dnipro

Nou atac rus contra la població civil a Ucraïna. Concretament, l’exèrcit rus ha atacat un edifici residencial a la ciutat de Dnipro, a l’est d’Ucraïna, deixant, de moment, un total de 21 víctimes mortals, entre elles un nen, segons ha confirmat el cap del consell regional de Dnipropetrovsk, Mikola Lukashuk. En el seu compte de Telegram, el governador detalla que unes altres 73 persones han resultat ferides, entre elles 14 nens, i altres 38 persones, entre elles sis menors, han estat rescatades. Els serveis de rescat ucraïnesos, no obstant això, encara busquen a 35 persones desaparegudes.

Mentrestant, el governador de la regió, Valentin Reznichenko, ha informat que “continua el desmantellament de les estructures destruïdes de l’edifici” i “ja s’han retirat gairebé 3.500 tones d’enderrocs“. Arran de l’atac almenys 72 habitatges han quedat destruïts i altres 230 perjudicats. “Tots els serveis estan treballant ara en els llocs on han impactat els míssils russos. Dels més de 30 míssils llançats sobre Ucraïna en les últimes hores, més de 20 han estat derrocats”, segons ha informat el primer ministre d’Ucraïna, Denis Shmigal, a través de Telegram.

A més, Shmigal ha confirmat que durant aquest dissabte també van ser recuperades diverses instal·lacions d’infraestructures energètiques. “En relació amb això, la situació més difícil es viu a Khàrkiv i Kíev“, ha agregat. El Ministeri d’Exteriors ucraïnès, per la seva part, ha publicat una imatge, segons les autoritats, d’un d’aquests edificis recuperats, la façana del qual presenta greus danys materials.

Zelenski demana més armes

Arran d’aquest atac a Dnipro, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat que els seus aliats occidentals li enviïn més armes per a combatre el “terror dels míssils” rus. “Aquestes armes que estan en els magatzems dels nostres socis i que estan esperant els nostres soldats” són, segons Zelenski, la millor manera de “parar als russos”. “Desgraciadament, no hi ha una altra manera de frenar als russos si no és en el camp de batalla”, ha argumentat el president.

A més, Zelenski també ha celebrat que el Regne Unit hagi anunciat l’enviament de carros de combat Challenger 2. “És important. És el que veritablement necessitem i crec que altres socis prendran decisions similars perquè comprenen que al mal no se li pot donar ni una sola oportunitat. Perquè aquest mal no coneix davanteres”, ha apuntat.

“Glòria eterna a tots els que han perdut la vida pel racisme! Glòria a tots els que protegeixen el poble!”, ha proclamat, al mateix temps que ha apel·lat a “fer tot el possible per a detenir el racisme igual que el món lliure va detenir al nazisme”.