ISE obre portes amb 68.000 visitants registrats

El conseller delegat del congrés de l’audiovisual Integrated Systems Europe, Mike Blackman, ha anunciat que el congrés obre portes amb 68.000 visitants registrats. Com es preveia des de l’organització, les inscripcions han accelerat durant les darreres setmanes. Amb aquestes xifres, doncs, les previsions del CEO són optimistes: preveuen superar amplament l’edició de l’any passat, que es va quedar en uns 42.000 congressistes, així com la darrera celebrada a Àmsterdam, l’any 2020, que va aplegar unes 52.000 persones.

Si bé la xifra de registres s’eleva fins als 68.000, el mateix Blackman ha reconegut que en l’edició del 2022 un 30% dels inscrits no va assistir a la cita –una taxa d’absències molt més elevada que la mitjana de les anteriors edicions, que oscil·lava entre el 15 i el 20%–. En cas de mantenir la tendència, la xifra final de visitants es quedaria al voltant dels 48.000, per sobre del 2022, però lluny del 2020 –si bé, sosté el CEO, esperen millorar aquesta xifra, i comunicaran el resultat definitiu durant el divendres, la darrera jornada d’ISE–.

ISE, més gran

El congrés de l’audiovisual ocupa enguany sis dels vuit pavellons del recinte Gran Via de Fira de Barcelona. El total de la superfície expositiva, doncs, s’eleva fins als 56.870 metres quadrats, la més extensa de totes les edicions a la capital catalana. Per primer cop d’ençà del seu aterratge a l’Hospitalet, ISE congregarà durant els pròxims dies més d’un miler d’empreses als seus estands, unes 300 més que ara fa un any. Amb tot, s’espera assolir un impacte econòmic d’entre 280 i 450 milions d’euros a la ciutat.

Protagonisme català

Segons ha anunciat el departament d’Empresa i Treball, ISE comptarà amb la presència de 73 empreses catalanes, un 7% més que l’any anterior. Destaquen solucions en el camp de la realitat virtual i la producció digital de continguts, dues noves tecnologies que, segons explicava a aquest mitjà el president del Clúster de l’Audiovisual de Catalunya Miquel Rutllant, tindran bona implantació a un ecosistema català acostumat a aquesta mena d’avenços. Entre les empreses internacionals, destaquen especialment els espais de Samsung, el més gran de tot el congrés, amb més de 1.700 metres quadrats, i el de LG, que supera els 1.100, segons ha confirmat Blackman.