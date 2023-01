La sentència del TJUE “facilita que Puigdemont reti comptes” segons Moncloa

La Moncloa s’ha mostrat satisfeta de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que al seu entendre “avala l’ordenament jurídic espanyol”. Així ho ha expressat aquest dimarts al migdia la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que ha dit sentir “respecte absolut” per aquesta sentència. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, de fet, ha dit que gràcies a aquesta sentència “es facilitarà que Puigdemont reti comptes davant a justícia espanyola, com en tantes ocasions ha reiterat la seva necessitat el govern d’Espanya”.

A banda, fonts del govern espanyol consultades per l’Agència Catalana de Notícies han contrarestat la lectura que estan fent els exiliats i les seves defenses del contingut de la sentència, especialment d’un paràgraf. Segons aquestes fonts els líders independentistes tenen la intenció de “convertir derrotes judicials en victòries”, però la realitat és que el TJUE ha aplanat el camí perquè el president a l’exili, Carles Puigdemont, i els consellers exiliats “tornin i retin comptes a la justícia”. Aquestes fonts diuen que és l’independentisme “més extremista” el que s’està instal·lant en la “mitologia” per fer passar per victòries les derrotes i assenyalen que és “ridícul” que les mateixes defenses “diguin que aquesta sentència és una victòria”.

Puigdemont, Puig, Comín i Boye en la compareixença després de la decisió del TJUE / ACN

El paràgraf que fa perillar el setge judicial contra l’independentisme

El paràgraf número 100 fa trontollar el setge judicial contra l’independentisme. De fet, posa en dubte la legalitat que els líders independentistes hagin estat jutjats per la màxima autoritat judicial espanyola, la sala Penal del Tribunal Suprem. Els quinze magistrats del TJUE destaquen a la sentència que “no es pot considerar un tribunal establert per llei, un tribunal suprem nacional que resolgui en primera i última instància sobre un afer penal sense disposar d’una base legal expressa que li confereixi competència per judicialitzar la totalitat dels encausats”, el que els independentistes han jutjat com una victòria en aquest procés contra els líders de l’octubre del 2017.