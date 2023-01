La premsa espanyola retorça la resolució del TJUE: “Apropa Puigdemont a Espanya”

La premsa espanyola ha reaccionat amb molt optimisme a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre les euroordres a l’exili i consideren que la decisió de la justícia europea “apropa Puigdemont a Espanya”. En una interpretació molt diferent de la que fan els exiliats i les seves defenses, els diaris de Madrid coincideixen a destacar que el TJUE dona la raó al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ara podrà reactivar les euroordres i Bèlgica no podrà oposar-hi, segons diuen.

“El TJUE dona la raó a Llarena sobre els fugats de l’1-O i apropa Puigdemont a Espanya”, diu El Mundo, que destaca que la justícia belga no pot denegar l’entrega dels exiliats si no demostra “deficiències sistèmiques o generalitzades” a Espanya, tot i que admet que hi ha una escletxa que pot beneficiar els eurodiputats de Junts i Lluís Puig. L’ABC fa un titular pràcticament calcat: “La Justícia europea dona la raó a Llarena i aplana el camí per a l’entrega de Puigdemont a Espanya”.

Article de ‘El Mundo’ sobre la decisió del TJUE / Arxiu

Article de ‘ABC’ sobre la decisió del TJUE / Arxiu

Alguns diaris espanyols ja veuen Puigdemont entregat a Espanya

“La justícia europea es pronuncia contra Puigdemont”, diu La Razón, mentre que OK Diario va fins i tot més enllà i assegura que la “justícia europea dona la raó a Llarena” i que Bèlgica “ha d’entregar Puigdemont a Espanya”. Més original és Crònica Global, que considera que són els exiliats els qui s’equivoquen a l’hora d’interpretar la sentència. “Els independentistes retorcen la sentència europea: ‘Avui és un bon dia'”.

Article de ‘OK Diario’ sobre la decisió del TJUE / Arxiu

Article de ‘Crónica Global’ sobre la decisió del TJUE / Arxiu

Els exiliats i les seves defenses han donat per bona la sentència del TJUE perquè no dona tota la raó a Pablo Llarena i introdueix el concepte de “grup objectivament identificable” en la discussió sobre les euroordres i les vulneracions dels drets fonamentals. Carles Puigdemont ha assegurat que les euroordres ara són “inviables”, mentre que Lluís Puig ha dit que Llarena ho tindrà “molt difícil” per aconseguir la seva extradició.