Llarena envia a Bèlgica i Itàlia la nova imputació per malversació contra Puigdemont

El jutge instructor del cas del Procés, Pablo Llarena, continua el seu camí processal. Aquests dijous ja ha incorporat a la causa la traducció al neerlandès i a l’italià de la seva interlocutòria –amb què retirava l’acusació de sedició però mantenia la malversació adaptada a la nova redacció del Codi Penal– i les ha remès a les autoritats judicials belgues i italianes. De fet, les mateixes autoritats van ser avisades la setmana passada amb una missiva on s’advertia del canvi de criteri del tribunal. Uns documents que la defensa dels exiliats Carles Puigdemont i Toni Comín ja s’ha cuidat de reclamar. Una petició que el Suprem ha respost amb un curiós “es resoldrà allò que sigui procedent”.

En tot cas, i en una diligència d’ordenació a la qual ha tingut accés El Món i signada per la secretària de la sala penal, s’explicita que ja s’han rebut les traduccions i ja s’ha ordenat que es remetin, juntament amb la versió en castellà, a les autoritats judicials belgues i italianes a través de les autoritats d’enllaç espanyoles. En definitiva, Llarena ha remès la interpretació que ha fet de la reforma del Codi Penal als dos estats on Puigdemont ha estat processat després de ser escollit eurodiputat, a Bèlgica i a Itàlia (a Sardenya). En tots dos casos, va ser deixat en llibertat a la vista de la seva immunitat com a europarlamentari.

Part de la diligència d’ordenació amb què s’envia la traducció a Bèlgica i Itàlia/Quico Sallés

Una decisió després del pronunciament de la Fiscalia i de l’Advocacia

La decisió de l’instructor arriba l’endemà de saber-se que la fiscalia de sala del Tribunal Suprem ha recorregut la interlocutòria del magistrat en entendre que s’ha d’imputar als membres de l’exili el delicte de desordres públics agreujats en substitució de la sedició, que ha estat derogada. En el seu escrit, els quatre fiscals del judici del Procés –Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Fidel Cadena– consideren que la reforma penal no despenalitza els delictes contra l’ordre constitucional, sinó que atenua les penes i és perfectament subsumible el delicte de sedició en el nou delicte de desordres.

Una línia que també ha defensat la cap de penal de l’Advocacia de l’Estat, Rosa Seoane, en el seu recurs de reforma contra la interlocutòria que avui mateix ha registrat. Seoane interpreta que cal aplicar el nou delicte per ampliar el “perímetre penal” per tal de portar cap a Espanya a Carles Puigdemont i poder ser jutjat davant el Tribunal Suprem. Sia com sia, ni una setmana ha trigat Llarena a remetre la traducció de la seva interlocutòria per tal de poder posar en marxa el mecanisme de les extradicions dels membres de l’exili.