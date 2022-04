Bèlgica decidirà sobre l’extradició de Valtònyc el 17 de maig

El Tribunal d’Apel·lació de Gant (Bèlgica) decidirà sobre l’extradició de Valtònyc el pròxim 17 de maig després de reexaminar el cas, segons han explicat a l’ACN fonts pròximes al raper. Aquest dijous s’ha celebrat la segona vista per estudiar l’euroordre que pesa sobre Valtònyc, condemnat per Espanya a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces.

Després de la primera sentència de rebuig a l’extradició, el Tribunal de Cassació va ordenar repetir el judici només pel delicte d’injúries a la corona perquè el Tribunal d’Apel·lació no va tenir en compte si el delicte d’injúries és equiparable a altres delictes recollits al Codi Penal belga, com el d’insults contra funcionaris públics i figures constitucionals o el de difamació i insults en general.

Encara que el tribunal acceptés ara l’euroordre contra Valtònyc per aquest crim –els altres dos estan descartats–, la seva defensa considera que la justícia belga es pot negar a entregar el rapes si creu que hi ha risc de vulneració dels seus drets fonamentals, en aquest cas el de lliure expressió. Igual que en la sentència anterior, les parts podem recórrer de nou al Tribunal de Cassació, que, no obstant això, només pot revisar qüestions relacionades amb el procediment judicial, no amb el fons.

Quatre anys exiliat

Valtónyc es va exiliar a Bèlgica a mitjans del 2018, després que el Tribunal Suprem confirmés la condemna de tres anys i mig que li va imposar l’Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de les seves cançons. Des de llavors, Espanya reclama la seva extradició, però fins ara la justícia belga sempre ha dictat a favor del raper. El tribunal de Primera Instància i el Tribunal d’Apel·lació de Gant ha denegat l’entrega en considerar que cap dels delictes pels quals se’l reclama són punibles a Bèlgica.

La fiscalia belga va recórrer la decisió d’Apel·lació i Cassació ha obligat a repetir el judici perquè considera un error que el tribunal digués que els insults de Valtònyc a la corona espanyola “no estan penalitzats en la legislació belga per cap altra disposició que no sigui la llei del 1847” –anul·lada pel Constitucional pel cas Valtònyc–, però no analitzés altres articles del Codi Penal belga que castiguen els insults als funcionaris o les difamacions.