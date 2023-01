La Moncloa assegura al PP que controla la Nasa catalana

El neguit al PP per l’anomenada Nasa catalana, el programa de nanosatèl·lits impulsat per la Generalitat en època del vicepresident Jordi Puigneró, ha estat asserenat per la Moncloa. El govern espanyol ha assegurat als populars que el control i els permisos per al llançament dels dos nanosatèl·lits –Enxaneta i Menut– han estat emesos per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, que depèn del ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

A preguntes dels diputats del PP Pablo Hispán i Maria Martínez, el passat octubre, sobre el control d’aquests nanosatèl·lits, el dos de novembre –un mes abans del llançament del segon nanosatèl·lit– l’executiu de Pedro Sánchez va certificar per escrit que només el “Regne d’Espanya” –i no Catalunya– és interlocutor de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), l’organisme mundial que tramita i gestiona els “recursos òrbita-espectre”.

El lliurament de premis a la canalla que va batejar el nom del primer nanosatèl·lit, Enxaneta

Nanosatèl·lits inscrits a Espanya

En la resposta, a la qual ha tingut accés El Món, La Moncloa insisteix que els dos nanosatèl·lits s’han inscrit “a favor del Regne d’Espanya”. En aquest marc, afegeix que la seva explotació està sotmesa al dret internacional. És més, és l’Estat qui gestiona directament aquests recursos tot i que també ho pot delegar a través d’una concessió administrativa. El document relata que s’han tramitat els dos aparells espacials amb les dues empreses encarregades del seu llançament i construcció.

Pel que fa al Menut, el darrer nanosatèl·lit enviat a l’espai, l’informe del ministeri indica que “d’acord amb la informació facilitada per l’empresa Space X, serà un satèl·lit de prova per testar aplicacions d’internet de les coses (IoT) per satèl·lit”. “En tot cas”, addueix, “la seva utilització s’ha d’ajustar a les condicions de l’autorització que li ha estat atorgada”. Space X és l’empresa nord-americana responsable de l’enlairament contractada per OpenCosmos, l’empresa fabricant del nanosatèl·lit.

En les seves preguntes, els diputats populars apuntaven la possibilitat que els llançaments haguessin afectat les competències exclusives de l’Estat i com posaven en dubte quina funció tindrien els aparells. El govern del PSOE-Podemos replica que l’únic que mana en aquesta qüestió és la Secretaria d’Estat, encarregada de tramitar i gestionar els permisos així com de controlar les seves funcions, que només poden ser autoritzades per aquesta secretaria.

Un nanosatèl·lit de la firma Open Cosmos | ACN

La ‘Nasa’ catalana

El projecte de la Nasa catalana va ser impulsat per l’aleshores conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, l’octubre del 2020. Un pla que va consistir en la posada en marxa de l’Agència Espacial Catalana i l’impuls de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) per tal “d’impulsar un nou sector econòmic d’alt valor afegit, vinculat als satèl·lits de baix cost gràcies a la democratització de l’espai”. Es va batejar com a Estratègia NewSpace. Els punts culminants d’aquest projecte han estat el llançament de dos nanosatèl·lits: l’Enxaneta, el març de 2021, des del Kazakhstan, i el Menut, el passat 3 de gener, des dels Estats Units. La previsió ara és enviar a l’espai un tercer nanosatèl·lit durant els primers mesos del 2023.