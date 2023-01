El Menut, el segon nanosatèl·lit català que ja orbita la Terra

El segon nanosatèl·lit català, el Menut, s’ha enlairat amb èxit aquest dimarts i ja orbita la Terra. L’aparell, que l’ha fabricat l’empresa barcelonina Open Cosmos, ha viatjat amb altres ginys a bord d’un coet que ha llançat la companyia estatunidenca SpaceX a primera hora de la tarda des de Florida, als Estats Units d’Amèrica (EUA). El Menut forma part d’un projecte de l’estratègia ‘NewSpace’ del Govern i s’ha enlairat pocs minuts abans de les quatre de la tarda. Una hora després, a les 16.58 hores, ha tingut lloc l’ejecció del satèl·lit.

El Menut forma part d’un projecte europeu

El Menut formarà part del projecte europeu OpenConstellation, un conjunt de nanosatèl·lits que treballaran de manera conjunta per afrontar reptes globals com el canvi climàtic, la crisi energètica i els desastres naturals. L’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) explica que l’objectiu del projecte és convertir-se en la infraestructura “global i compartida” de satèl·lits d’observació de la Terra més gran del món. Agències i organitzacions espacials de tot Europa han aportat els primers aparells per aconseguir-ho.

Les dades que proporcionarà el nanosatèl·lit català, segons detallen des de la Generalitat, seran “cabdals” per incidir en aspectes clau de la gestió del territori com ara l’anàlisi de la productivitat dels cultius i dels sòls, la prevenció i detecció d’incendis forestals i la planificació i supervisió del desenvolupament urbà i rural. A més, el Govern espera que el llançament dels nanosatèl·lits augmenti la projecció de l’ecosistema espacial català i la seva connexió amb altres pols d’innovació.

Un tercer nanosatèl·lit

Inicialment, l’enlairament del Menut estava previst per a principis del desembre de 2022, però pocs dies abans d’acabar l’any, el Govern anunciava que el llançament del seu segon nanosatèl·lit s’havia endarrerit unes setmanes. L’entrada en òrbita del nanosatèl·lit s’ha produït, finalment, a principis de 2023.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha seguit l’operació des de la seu d’Open Cosmos, i ha aprofitat per avançar que Catalunya llançarà a l’espai un tercer nanosatèl·lit durant els primers sis mesos de 2023.