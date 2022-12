El llançament del segon nanosatèl·lit català s’endarrereix i encara no té data

La Generalitat ha confirmat que el llançament del seu segon nanosatèl·lit, el Menut, s’ha endarrerit diverses setmanes. En un principi, l’aparell s’havia de posar en òrbita a començaments de desembre amb un coet de l’empresa estatunidenca SpaceX. Fonts del Govern han explicat a l’ACN que estan pendents de la companyia, que “pròximament” ha de confirmar la nova data de llançament. No obstant això, la Generalitat no ha donat un motiu oficial per al retard de l’operació.

Altres fonts coneixedores dels detalls del llançament han afirmat que la nova data es podria conèixer la primera setmana del 2023 i asseguren que els endarreriments al sector aeroespacial són molt habituals, sovint per causes relacionades amb la meteorologia. De fet, el primer nanosatèl·lit català, l’Enxaneta, que es va posar en òrbita el març del 2021 també va patir retards d’última hora.

Amb tot, la Generalitat, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i l’empresa fabricant de l’aparell, Open Cosmos, estan pendent de la decisió final d’Space X, propietat del conglomerat empresarial d’Elon Musk. Aquests dies la companyia aeroespacial ha realitzat diversos llançaments amb el seu coet Falcon 9, tot i que, segons l’oficina de turisme de Cape Canaveral a Florida, en les últimes s’ha produït l’últim llançament d’aquest any amb un enviament de 54 satèl·lits del projecte Spacelink.

El nanosatèl·lit ‘Menut’ s’havia d’haver posat en òrbita a principis de desembre / ACN

El nanosatèl·lit Menut forma part d’un projecte europeu

El nanosatèl·lit Menut, segon aparell de l’estratègia catalana NewSpace, forma part del projecte europeu OpenConstellation, un conjunt de nanosatèl·lits que treballaran de manera conjunta per afrontar reptes globals com el canvi climàtic, la crisi energètica i els desastres naturals. L’IEEC explica que aquesta iniciativa aspira a convertir-se en la xarxa “global i compartida” de satèl·lits d’observació terrestre més gran del món. Agències i organitzacions espacials de tot Europa han aportat els primers aparells.

El Menut i el Mantis, de l’agència espacial del Regne Unit i l’Agència Espacial Europea (ESA), seran els dos primers aparells dels set que formen part de la primera generació de l’OpenConstellation. “La constel·lació incorporarà posteriorment nous lots de satèl·lits, a partir de les aportacions de membres actuals i de nous, amb el propòsit d’arribar a un total de 25 satèl·lits amb la combinació de resolució espacial i espectral que requereix el mercat”, assegura l’IEEC.