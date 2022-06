El nou nanosatèl·lit català s’anomenarà Menut

La nova estrella catalana ja té nom. Menut ha estat el nom triat pels nens del Club Súper3 per batejar el segon nanosatèl·lit que Catalunya enviarà a l’espai amb la missió d’observar la Terra per ajudar a controlar i combatre els efectes de la crisi climàtica. Amb un 22% dels vots, aquesta opció ha estat la guanyadora de 10 finalistes. Les propostes han estat presentades al programa infantil de noticies InfoK i han estat els mateixos nens, a través de la pàgina web del programa, qui han tingut la decisió final. En aquesta nova ronda de noms han votat unes 20.000 persones, gairebé el doble de la primera votació, on es va batejar el primer nanosatèl·lit català amb el nom d’Enxaneta.

Els finalistes del concurs per triar el nom del segon nanosatèl·lit català / Cedida

El CosmoCaixa de Barcelona ha acollit aquest dilluns l’acte de presentació del nou nom del segon nanosatèl·lit català. El conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà han estat els encarregats d’entregar el premi a les dues guanyadores, dues nenes de sis i quatre anys de Figuerola del Camp que han rebut un viatge en globus per elles i les seves famílies com a premi. La seva proposta, Menut, ha obtingut el 22% dels vots, el que equival a uns 4.500.

Una iniciativa amb més participació

L’acte també ha comptat amb la participació de la directora i presentadora del programa InfoK, Núria Vilanova, acompanyada per Miquel Piris, reporter del programa especialitzat en temes de ciència. De fet, tota la recol·lecció de noms s’ha fet a partir del seu programa, on van arribar més de dos centenars de propostes que es van acabar reduint a 10 finalistes: Borinot, Carquinyoli, Espiadimonis, Espurna, Esquitx, Estel, Galet, Menut, Minairó i Tafaner.

A diferència de l’any passat, la tria del nom del nanosatèl·lit ha tingut més expectació. En aquest sentit, han votat el doble de persones, que finalment han acabat donant la victòria a Menut, convertint-lo així en el company de l’Enxaneta, que es va posar en òrbita el març del 2021 des del Kazakhstan.