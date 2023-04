La Mesa confirma el vot telemàtic de Lluís Puig entre protestes del PSC

La Mesa del Parlament ha confirmat el vot telemàtic del diputat de Junts i conseller a l’exili, Lluís Puig. Després d’una reunió tensa a la Junta de Portaveus, la majoria independentista de la Mesa ha rebutjat les peticions de reconsideració del PSC, Cs i Vox i ha donat llum verda al nou sistema de vot. A partir d’aquest mateix dimecres, Puig pot votar de manera telemàtica als plens després que el Tribunal Constitucional (TC) anul·lés l’acord que li permetia delegar el seu vot. Els socialistes han criticat l’actitud de la Mesa i han avançat que no descarten tornar al TC per recórrer la decisió.

La decisió de la Mesa era urgent perquè el Parlament havia de votar la llei que crea la comarca del Lluçanès. De fet, el ple s’ha suspès després de la sessió de control per permetre que la reunió entre la Mesa i la Junta de Portaveus. A partir d’ara, Puig pot votar als plens amb un nou sistema ideat per la Mesa que estarà en vigor fins al final del període de sessions, a l’estiu. El diputat de Junts enviarà per correu electrònic el seu vot per a cadascun dels punts de l’ordre del dia i després se’l trucarà per confirmar que ha estat ell qui l’ha enviat.

L’exconseller de Cultura, Lluís Puig, juntament amb els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont i Toni Comín / ACN

Puig s’ha estrenat en el tràmit per activar la lectura única de la llei de creació de la comarca del Lluçanès, que ha tirat endavant amb 81 vots a favor i 51 en contra. Els vots favorables han estat dels diputats d’ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem, mentre que els vots contraris han vingut del PSC-Units, Vox, Cs i el PPC. El seu vot, com fins ara, no s’ha vist reflectit al panell electrònic per protegir els funcionaris de la casa, però sí que quedarà registrat en el diari de sessions.

La Mesa estudia recuperar el sistema de vot de la pandèmia

Mentrestant, la Mesa estudiarà si pot recuperar l’aplicació que va posar en marxa durant la pandèmia de la Covid-19 perquè els diputats poguessin votar de manera telemàtica. La decisió no ha agradat gens al PSC, que ha criticat la Mesa per habilitar el vot telemàtic de Puig. “No podem posar les institucions al servei d’una persona o una situació”, ha denunciat. Els socialistes, que no descarten portar la qüestió al TC, neguen que la situació del conseller a l’exili sigui excepcional. La portaveu del partit, Alícia Romero, ha assegurat que el Parlament no està preparat per gestionar el vot telemàtic de Junts.

“Els independentistes busquen astúcies per no complir les lleis que aprova aquest Parlament i torna a posar les institucions de Catalunya en una situació crítica”, ha lamentat Romero. La cambra catalana tramitarà aviat la proposta d’ERC i la CUP per modificar el reglament i ampliar els casos en què es vot concedir el vot telemàtic. Els socialistes han assegurat que estudiaran la proposta. El portaveu de Cs, Nacho Martín, ha titllat la decisió de la Mesa d’“arbitrària” i ha criticat que és una “nova recaragolada excessiva” del reglament. “Si tots podem votar telemàticament, digui-ho i marxem tots a casa”, ha etzibat.