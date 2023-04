La Mesa confirma el voto telemático de Lluís Puig entre protestas del PSC

La Mesa del Parlamento ha confirmado el voto telemático del diputado de Junts y consejero en el exilio, Lluís Puig. Después de una reunión tensa con la Junta de Portavoces, la mayoría independentista de la Mesa ha rechazado las peticiones de reconsideración del PSC, Cs y Vox y ha dado luz verde al nuevo sistema de voto. A partir de este mismo miércoles, Puig puede votar de manera telemática en los plenos después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el acuerdo que le permitía delegar su voto. Los socialistas han criticado la actitud de la Mesa y han avanzado que no descartan volver al TC para recurrir la decisión.

La decisión de la Mesa era urgente porque el Parlamento tenía que votar una ley esta misma mañana. De hecho, el pleno se ha suspendido después de la sesión de control para permitir la reunión entre la Mesa y la Junta de Portavoces. A partir de ahora, Puig puede votar en los plenos con un nuevo sistema ideado por la Mesa que estará en vigor hasta el final del periodo de sesiones, en verano. El diputado de Junts enviará por correo electrónico su voto para cada uno de los puntos del orden del día y después se le llamará por teléfono para confirmar que ha sido él quien lo ha enviado.

El ex consejero de Cultura, Lluís Puig, junto con los eurodiputados de Juntos, Carles Puigdemont i Toni Comín / ACN

Puig se ha estrenado en el trámite para activar la lectura única de la ley de creación de la comarca del Lluçanès, que ha salido adelante con 81 votos a favor y 51 en contra. Los votos favorables han estado de los diputados de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem, mientras que los votos contrarios han venido del PSC-Units, Vox, Cs y el PPC. Su voto, como hasta ahora, no se ha visto reflejado en el panel electrónico para proteger los funcionarios de la casa, pero sí que quedará registrado en el diario de sesiones.

La Mesa estudia recuperar el sistema de voto de la pandemia

Mientras tanto, la Mesa estudiará si puede recuperar la aplicación que puso en marcha durante la pandemia de la Covid-19 para que los diputados pudieran votar de manera telemática. La decisión no ha gustado nada al PSC, que ha criticado a la Mesa por habilitar el voto telemático de Puig. «No podemos poner las instituciones al servicio de una persona o una situación”, ha denunciado. Los socialistas, que no descartan llevar la cuestión al TC, niegan que la situación del consejero en el exilio sea excepcional. La portavoz del partido, Alícia Romero, ha asegurado que el Parlamento no está preparado para gestionar el voto telemático del diputado de Junts.

«Los independentistas buscan argucias para no cumplir las leyes que aprueba este Parlamento y vuelve a poner las instituciones de Cataluña en una situación crítica”, ha lamentado Romero. La cámara catalana tramitará pronto la propuesta de ERC y la CUP para modificar el reglamento y ampliar los casos en que se puede conceder el voto telemático. Los socialistas han asegurado que estudiarán la propuesta. El portavoz de Cs, Nacho Martín, ha tildado la decisión de la Mesa de “arbitraria” y ha criticado que es un “nuevo retorcimiento excesivo” del reglamento. «Si todos podemos votar telemáticamente, dígalo y nos marchamos todos a casa», ha espetado.