Junts insisteix en la compareixença d’Aragonès per la reforma del Codi Penal

Junts per Catalunya ha tornat a insistir en la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimarts perquè doni explicacions sobre la reforma del Codi Penal al Parlament de Catalunya. Així ho han expressat a la Junts Portaveus davant dels altres grups parlamentaris. De fet, fonts de Junts asseguren que cap grup parlamentari, ni tan sols la CUP ni ERC, s’ha avingut a la sol·licitud dels junters.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareix per exigir al PSC un pacte per als pressupostos després d’haver cedit en la B-40 / David Zorrakino / Europa Press

Ni ERC ni la CUP han mostrat interès

Segons fonts de Junts, cap partit ha mostrat interès per portar al proper ple la petició de Junts, malgrat que no s’hagi votat. En aquesta línia, fonts d’ERC asseguren que aquesta decisió no es vota en aquests òrgans, sinó que són acords per majories verbalitzades. De fet, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ja va avisar fa unes setmanes que el president compareixeria per donar explicacions.

Junts per Catalunya va registrar el passat 14 de desembre la petició de compareixença del president de la Generalitat, malgrat que ja havia expressat públicament aquesta demanda amb anterioritat. De fet, durant la sessió de control al Govern del mateix dia 14, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, va reiterar la seva petició perquè “doni compte de les negociacions entre governs”.

La compareixença del president

Segons el reglament del Parlament, el president pot comparèixer a petició pròpia o per acord a la majoria parlamentària. La compareixença s’ha de substanciar en el termini d’un mes a partir de l’adopció de l’acord majoritari entre els grups parlamentaris o a petició del mateix president. En la compareixença, el president pot expressar-se els minuts que convingui, mentre que cada grup parlamentari té 10 minuts per exposar la seva posició o formular preguntes. Després el president respon un per un, mentre que els grups poden replicar durant cinc minuts.