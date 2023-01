L’executiu veu “manca de voluntat negociadora” de Junts per al pressupost

El Govern de la Generalitat ha assegurat que “veu manca de voluntat negociadora” de Junts per Catalunya en el marc de la negociació del pressupost del 2023. Les dues parts s’han reunit únicament dos cops aquest any i han evidenciat una distància en algunes matèries com ara la fiscalitat o l’escola concertada. “El Govern “ha trobat una manca de voluntat negociadora que han alentit els treballs amb aquest grup parlamentari”, ha assegurat la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja.

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, a la convenció municipalista del partit a Girona / Mireia Comas

“Línies vermelles”

En aquesta línia, ha assegurat que el partit de Turull i Borràs ha posat “línies vermelles”, malgrat que hagi insistit que la voluntat del Govern és arribar a un acord amb Junts i el PSC. “Volem uns pressupostos amb el màxim suport i la voluntat d’arribar a un acord amb Junts és màxima”; ha assegurat la portaveu de l’executiu.

La portaveu del Govern també ha recordat la cinquantena de mesures que hi ha acordades entre les dues parts. “Tenim un acord de 2.600 milions d’euros acordats amb Junts”, ha dit Plaja. “Si ells tenen aquest interès, el Govern continua disposat a seguir fent créixer els acords que ja hem assolit”, ha afirmat.

Junts insta ERC a escollir entre ells i PSC

Tot i això, Junts ha insistit durant les últimes setmanes que els republicans han d’escollir entre ells i el PSC. El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha avisat aquest dilluns a Esquerra Republicana que si pacta amb el PSC en el marc dels pressupostos del 2023 “haurà posat punt i final a la legislatura del 52%”. “ERC haurà confirmat que ho ha deixat estar i que ha abraçat l’autonomisme de forma definitiva”, ha assegurat Rius en roda de premsa aquest dilluns.

De fet, fins i tot Turull va recriminar als republicans que s’hagin esforçat i cedit més amb les negociacions del pressupost amb el PSC, que per evitar la trencadissa del Govern entre republicans i juntaires.