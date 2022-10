ERC considera “incomprensible” el rebuig de la llei del Pla Estadístic

Esquerra Republicana de Catalunya considera “Incomprensible” el rebuig del Parlament de Catalunya a la llei del Pla Estadístic que s’ha votat aquesta tara a l’hemicicle de la cambra catalana. Era l’últim pas per materialitzar la nova legislació en matèria d’estadística i els republicans no entenen com Junts s’ha abstingut, tenint en compte que va ser impulsada pel conseller Jaume Giró.

El president d’ERC, Oriol Junqueras / Kike Rincón – Europa Press

Consideren “tacticisme” el canvi d’opinió

Esquerra Republicana assenyala “les contradiccions” en les votacions d’aquest dimecres a la tarda i acusen “d’incoherència” a l’oposició. “El dictamen, en comissió, va rebre el suport de tots els grups parlamentaris, excepte de l’extrema dreta”, asseguren els republicans en un comunicat.

Els republicans consideren que ha sigut un gir de “180 graus” i insten a les formacions a “fer-se útils en les votacions al Parlament”. En el comunicat, titllen de “tacticisme” el resultat de les votacions. S’ha de tenir en compte que és la primera llei portada a votació després del trencament de Govern entre Esquerra i Junts. Més enllà de l’abstenció de Junts i la CUP, el PSC, els comuns i la dreta han rebutjat aquesta llei.

Asseguren necessària la nova llei

Els republicans consideren que el pla estadístic és essencial per “continuar modernitzant, garantint la bona feina i incrementar la transparència de l’Idescat”. Els republicans han volgut recordar, a més, que, després de la votació a en comissió la setmana passada, tots els grups van avenir-se a la Junta de Portaveus a debatre en aquest ple la llei. La llei del Pla Estadístic, no només va rebre l’aval en comissió fa set dies, sinó que cap grup parlamentari va presentar-hi esmenes en ponència. Tampoc cap grup parlamentari va presentar esmena a la totalitat quan el llavors conseller d’Economia, Jaume Giró, va defensar el projecte de llei davant del ple al maig.