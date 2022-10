Eurodiputats criden a revisar les relacions amb Algèria per manca de drets

La setmana passada la comissària europea d’Energia, Kadri Simson, va visitar Alger per a “reforçar la cooperació en matèria energètica” entre el país del nord d’Àfrica i la Unió Europea i, després de la visita, l’eurodiputada de Ciutadans, integrada en el grup parlamentari Renovar Europa del Parlament Europeu, Soraya Rodríguez ha registrat una iniciativa sobre la situació de drets humans al país de la ribera sud del mediterrani. “Els drets humans no poden estar en venda”, ha assenyalat l’europarlamentària a Twitter.

Segons Amnistia internacional, almenys 266 activistes i manifestants “empresonats per participar en el moviment de protesta Hirak per criticar a les autoritats, denunciar corrupció de l’Estat o expressar solidaritat amb persones detingudes” es “consumeixen” en presons algerianes “únicament per exercir el seu dret a la llibertat d’expressió i de reunió”.

La iniciativa de l’europarlamentària fa una crida a l’Executiu de la Unió Europea a “aplicar la clausula de drets humans” continguda en l’Associació Unió Europea-Algèria, en vigor des de 2005 i que ha d’emmarcar les relacions entre la Unió i Algèria.