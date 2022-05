L’informe Cospedal sobre l’Operació Catalunya : “Negociar i bombardejar”

Maria Dolores de Cospedal, exsecretària general del PP i exministra de Defensa, va formar part de la cúpula política que va ordenar l’Operació Catalunya. Així es desprèn d’un informe recollit en un dels diaris del comissari jubilat José Manuel Villarejo i que rau a pany i forrellat en poder de l’Audiència. Un informe manuscrit, al qual ha tingut accés El Món, on s’exposa quin ha de ser el sistema per captar fonts i informació i quines persones han de fer de pont amb la policia patriòtica. La fórmula: “Tàctica americana, negociar i bombardejar”. I amb un instrument clau: “equip d’escoltes d’àudio”. Un conjunt de dades que confirmen els àudios difosos aquesta setmana entre Cospedal i el comissari.

La llarga i densa nota és del 24 de març de 2013 i es titula “Informe MD”, l’acrònim del nom de pila de Cospedal. Entre les primeres instruccions recollides al document es troba “detecció en el procés català d’estratègies disperses i en contradicció amb els interessos nacionals”. Així mateix indica que cal la “paralització d’investigacions davant la urgència per les actuacions de CiU”. Per dur-ho a terme, s’anota un “tanteig a VK -acrònim de Vicky, Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola– i JR -Javier de la Rosa-“. Fins i tot inclou les filtracions a Luis Bárcenas, extresorer del PP, per aprofitar-lo com informador perquè té un “apartament a Baqueira” i pot passar informació de “Trias” i de CiU”. En aquest marc, també hi inclou el “CNI a Barcelona sobre l’independentisme”.

Part dels diaris de Villarejo on col·loca Cospedal en la comandància de l’Operació Catalunya/Quico Sallés

En l’informe reclama que es colli més a Javier de la Rosa a canvi de “3 m. euros”. També es recull que el CNI ha informat a l’aleshores vicepresidenta del govern Soraya Saenz de Santamaría, que “Cospedal i el seu home van utilitzar Método 3 per conèixer dades contra el PP i especialment contra Javier Arenas”. Una anotació que confirmaria la participació de l’agència de detectius com a eina fonamental per l’Operació Catalunya.

Un policia català, en contra

En el mateix sentit, implica com adversari a controlar l’excap de la Prefectura del Cos Nacional de Policia a Catalunya, Narcís Ortega, que nomena “Chicho”, de qui entén que treballa amb el CNI per perjudicar Cospedal i, per tant, dinamitar la policia política. De fet, Villarejo acorda amb Cospedal aprofitar “col·laboradors de Chicho i Francisco Marco”. També hi ha reunions que se celebren en residències militars i al “Via Veneto”, luxós restaurant de Barcelona. Precisament, Villarejo escriu que tant Ortega com Paco Marco porten a terme una estratègia per intentar dir que la “policia patriòtica és responsabilitat de Cospedal”.

També inclou trobades i reunions amb periodistes per “contar-ho tot” i passar informació i “dades de la Unitat de Delinqüència Fiscal i Econòmica (UDEF) del Cos Nacional de Policia”. “Per ara només receptiu el Triangle”, acota el comissari. Tot a través dels sindicats policials i un altre cap superior de Policia de confiança amb de Catalunya. El 20 de març es tornen a trobar. És en aquell moment quan Villarejo li lliura “quatre informes de situació” sobre els encàrrecs fets a Catalunya. Continuarà.