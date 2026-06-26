Carlos de Inglaterra ha hecho un ejercicio de transparencia inesperado que ha permitido saber cuánto paga en impuestos cada año. Por primera vez en la historia, el monarca británico ha sacado a la luz las cifras concretas de su informe de subvención soberana. Gracias a esto, los ingleses han podido saber que el rey ha pagado a la hacienda pública casi 35 millones de euros desde que accedió al trono en 2022. Era de esperar que su nombre estuviera en la lista de los 100 mayores contribuyentes de su país, pero ahora se confirma cuánto aporta exactamente.

Este es un momento muy complicado para la monarquía británica, salpicada por el gran escándalo de la detención del príncipe Andrés por su implicación en el caso Epstein. El gestor de la cartera privada de la corona británica ha querido justificar esta claridad: «El papel de la monarquía moderna continúa adaptándose para responder a las demandas de un mundo en evolución, en el cual la familia real juega un papel diplomático clave«. De esta manera, se rompe un tabú histórico.

El rey ha pagado estos impuestos de su patrimonio privado, que incluye todas las inversiones o las propiedades agrícolas e inmobiliarias que posee su ducado. En el ejercicio de 2023, el rey pagó un total de 13,5 millones de euros y, en el de 2024, esta cifra ascendió hasta los 14,9 millones. A este total se deben sumar 6 millones de euros más que corresponderían a los meses restantes desde septiembre de 2022 hasta el final del año fiscal de abril siguiente. Hacemos referencia a cifras altísimas que demuestran, por tanto, que su patrimonio es aún muy superior a todo esto que acaba siendo un pequeño porcentaje del dinero total.

Carlos de Inglaterra hace público cuánto paga en impuestos cada año | Europa Press

Carlos y Camila de Inglaterra no vivirán en el palacio de Buckingham cuando termine su reforma

Del informe que se ha hecho público también extraemos que el palacio de Buckingham ha recibido más de 150 millones de euros en el ejercicio de 2025. La mitad de todo esto habría sido destinada al mantenimiento y preservación de los palacios y residencias de la familia real, mientras que el resto dicen que se utilizó para sufragar los gastos de los 700 actos públicos a los que asistieron los reyes.

De hecho, el gobierno británico confirmó el año pasado que los fondos asignados aumentarían hasta los 160 millones de euros con el objetivo de completar el plan de renovación y mejora del palacio de Buckingham. Ahora se ha sabido que los reyes renunciarán a que el palacio sea su residencia personal, así que quedará como un edificio que forma parte del patrimonio nacional, abierto a los visitantes y como centro de la actividad para las reuniones del monarca.