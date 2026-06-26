Carles d’Anglaterra ha fet un exercici de transparència inesperat que permès saber quants diners paga en impostos cada any. Per primera vegada en la història, el monarca britànic ha tret a la llum les xifres concretes del seu informe de subvenció sobirana. Gràcies a això, els anglesos han pogut saber que el rei ha pagat a la hisenda pública gairebé 35 milions d’euros des que va accedir al tron el 2022. Era d’esperar que el seu nom estigués en la llista dels 100 majors contribuents al seu país, però ara es confirma quant hi aporta exactament.
Aquest és un moment molt complicat per a la monarquia britànica, esquitxada pel gran escàndol de la detenció del príncep Andreu per la seva implicació en el cas Epstein. El gestor del moneder privat de la corona britànica ha volgut justificar aquesta claredat: “El paper de la monarquia moderna continua adaptant-se per respondre les demandes d’un món en evolució, en el qual la família reial juga un paper diplomàtic clau“. D’aquesta manera, es trenca un tabú històric.
El rei ha pagat aquests impostos del seu patrimoni privat, que inclou totes les inversions o les propietats agrícoles i immobiliàries que té el seu ducat. En l’exercici del 2023, el rei va pagar un total de 13,5 milions d’euros i, en el de 2024, aquesta xifra va ascendir fins als 14,9 milions. A aquest total s’han de sumar 6 milions d’euros més que correspondrien als mesos restants des del setembre del 2022 fins al final de l’any fiscal de l’abril següent. Fem referències a xifres altíssimes que demostren, doncs, que el seu patrimoni és encara molt superior a tot això que acaba sent un petit percentatge dels diners totals.
Carles i Camil·la d’Anglaterra no viuran al palau de Buckingham quan acabi la seva reforma
De l’informe que s’ha fet públic també extraiem que el palau de Buckingham ha rebut més de 150 milions d’euros en l’exercici del 2025. La meitat de tot això hauria estat destinada al manteniment i preservació dels palaus i residències de la família reial, mentre que la resta diuen que va utilitzar-se per sufragar les despeses dels 700 actes públics als que van assistir els reis.
De fet, el govern britànic va confirmar l’any passat que els diners que li assignen augmentaria fins als 160 milions d’euros amb l’objectiu de completar el pla de renovació i millora del palau de Buckingham. Ara s’ha sabut que els reis renunciaran a què el palau sigui la seva residència personal, així que quedarà com un edifici que forma part del patrimoni nacional, obert als visitants i com a centre de l’activitat per a les reunions del monarca.