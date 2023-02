El Govern i el PSC arriben a un acord pel pressupost del 2023

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el grup parlamentari del PSC-Units per Avançar han arribat a un acord per tirar endavant la tramitació dels pressupostos del 2023. Ho han fet després de pràcticament tres mesos de negociació amb anades i vingudes. La clau que ho ha desencallat tot ha estat la cessió d’Esquerra Republicana per la B-40. El PSC va portar el passat dijous una moció que instava l’executiu català a pactar amb el govern espanyol un conveni per l’execució de les obres de la B-40 en aquest trimestre. D’aquesta forma, els republicans aconsegueix fins a 74 vots del Parlament de Catalunya, després dels pactes amb el PSC i els comuns. Amb això, s’espera un Consell Executiu extraordinari per l’aprovació dels comptes en les pròximes hores per iniciar la tramitació parlamentària.

La tramitació parlamentària començarà amb les compareixences dels consellers a les seves respectives comissions i després hi haurà el debat sobre la totalitat. Un cop se superi el debat sobre la totalitat, tornarà a comissions per tractar les esmenes parcials i finalment tornarà al ple del Parlament per la seva aprovació final. En total, podrien trigar uns 50 dies fins la votació final. A tall d’exemple, l’any passat s’hi van estar fins a 45 dies.

El líder del PSC, Salvador Illa, gesticulant mentre es dirigeix al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la sessió de control. Data de publicació: dimecres 25 de gener del 2023, 11:23 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

La clau, la B-40

Els republicans havien estat els abanderats de la lluita contra la B-40 al Vallès. De fet, el conseller de Territori, Juli Fernàndez, va ser alcalde de Sabadell i, des del seu nomenament, s’ha negat completament a la voluntat del PSC. Tanmateix, per desencallar les negociacions, els republicans han hagut de cedir i votar “sí” a la B-40. Des de Govern consideren que es tracta d’un acte de “responsabilitat” i “del preu d’ocupar la centralitat i de governar”.

Sense notícies de Junts

Pel que fa a Junts, queda la incògnita sobre el sentit de vot dels de Turull, ja que, segons el Govern, esperen un acord a quatre, malgrat que “hagin trobat una manca de voluntat negociadora que han alentit els treballs amb aquest grup parlamentari”. Tot i això, la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ha recordat aquest dimarts al matí que hi ha una cinquantena d’acords amb els junters i que esperaven tancar un acord en les pròximes hores amb ells.

Els socialistes, després de la cessió d’ERC, van assegurar que encara quedaven “serrells no menors”. Tanmateix, sembla que els han desencallat en les pròximes hores després de reunions maratonianes, com la del dilluns, en la qual hi van estar unes sis hores entre el matí i la tarda. De fet, aquest dimarts també hi ha hagut contactes per acabar de segellar els últims entrebancs.