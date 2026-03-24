El Govern demana separar l’acord d’investidura de la negociació dels pressupostos

L’executiu de Salvador Illa no vol supeditar els acords d’investidura als pressupostos. Així de contundent s’ha pronunciat aquest dimarts la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que considera que el compliment dels pactes ja subscrits i la negociació dels comptes han d’avançar per “camins paral·lels“, tot i reconèixer que és importat tractar problemàtiques com l’habitatge, mobilitat i serveis públics.
En una roda de premsa posterior al Consell Executiu recollida per l’ACN, Paneque ha assegurat que volen complir amb els acords i “avançar en autogovern i competències”, com ara el finançament i la gestió tributària, però ha advertit que és “bo” que les dues qüestions vagin per separat i que els comptes es “circumscriguin” a Catalunya. “És bo que hi hagi aquests camins paral·lels”, ha insistit, tot reconeixent que encara no ha començat la segona fase de negociació amb ERC pels pressupostos.
Sobre aquestes converses amb els republicans, la portaveu considera que per ara és “temerari” assenyalar matèries que encara no s’han començat a negociar, però ha posat sobre la taula l’habitatge, la mobilitat i els serveis públics. “El Govern ha copsat bé quines són les necessitats, inquietuds i reptes més importants que tenim com a país”, ha assenyalat. En aquest sentit, Paneque ha confirmat que “no hi ha cap data concreta” per a una trobada amb els republicans, ja que les reunions són “permanents“, i ha promès posar “tots els mecanismes” perquè es pugui assolir un acord de pressupostos.
Sense vincles amb la convocatòria d’eleccions andaluses
Per altra banda, la portaveu del Govern també s’ha pronunciat en aquesta roda de premsa sobre a convocatòria d’eleccions andaluses. Paneque ha volgut deixar clar que “mai” s’ha vinculat cap calendari d’una comunitat autònoma amb el dels comptes catalans i ha volgut agrair a tasca de la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, amb el finançament singular sense voler entrar en les “especulacions” sobre si la seva figura podia “entorpir” l’acord.