El Gobierno pide separar el acuerdo de investidura de la negociación presupuestaria

El ejecutivo de Salvador Illa no quiere supeditar los acuerdos de investidura a los presupuestos. Así de contundente se ha pronunciado este martes la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, quien considera que el cumplimiento de los pactos ya suscritos y la negociación de las cuentas deben avanzar por «caminos paralelos«, a pesar de reconocer que es importante tratar problemáticas como la vivienda, movilidad y servicios públicos.

En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu recogida por la ACN, Paneque ha asegurado que quieren cumplir con los acuerdos y «avanzar en autogobierno y competencias», como ahora la financiación y la gestión tributaria, pero ha advertido que es «bueno» que las dos cuestiones vayan por separado y que las cuentas se «circunscriban» a Cataluña. «Es bueno que haya estos caminos paralelos», ha insistido, reconociendo que aún no ha comenzado la segunda fase de negociación con ERC por los presupuestos.

Sobre estas conversaciones con los republicanos, la portavoz considera que por ahora es «temerario» señalar materias que aún no se han empezado a negociar, pero ha puesto sobre la mesa la vivienda, la movilidad y los servicios públicos. «El Gobierno ha captado bien cuáles son las necesidades, inquietudes y retos más importantes que tenemos como país», ha señalado. En este sentido, Paneque ha confirmado que «no hay ninguna fecha concreta» para un encuentro con los republicanos, ya que las reuniones son «permanentes«, y ha prometido poner «todos los mecanismos» para que se pueda alcanzar un acuerdo de presupuestos.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, al llegar al acto inaugural del Año Josep Irla / Europa Press

Sin vínculos con la convocatoria de elecciones andaluzas

Por otro lado, la portavoz del Gobierno también se ha pronunciado en esta rueda de prensa sobre la convocatoria de elecciones andaluzas. Paneque ha querido dejar claro que «nunca» se ha vinculado ningún calendario de una comunidad autónoma con el de las cuentas catalanas y ha querido agradecer la labor de la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, con la financiación singular sin querer entrar en las «especulaciones» sobre si su figura podía «entorpecer» el acuerdo.