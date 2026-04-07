La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que el ejecutivo de Salvador Illa y Esquerra Republicana están inmersos en la negociación para los presupuestos de 2026, y que lo hacen sobre «partidas presupuestarias concretas». «Hemos comenzado a trabajar en el ámbito presupuestario específicamente y en partidas presupuestarias concretas», ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, donde ha apelado a la discreción para que las conversaciones puedan terminar con un acuerdo para las cuentas de la Generalitat. «Anunciaremos los acuerdos cuando sean ciertos, no especularemos», ha añadido, para evitar dar detalles sobre el cómo y el cuándo de las reuniones con los republicanos, pero ha subrayado que las negociaciones son «fluidas». De hecho, fuentes de la formación republicana han señalado a El Món que en las últimas dos semanas se han puesto en marcha grupos temáticos para trabajar las cuentas.

Esto ocurre después de que el Gobierno y ERC llegaran a un acuerdo para que Illa retirara el proyecto de presupuestos con el objetivo de tener en vigor un nuevo proyecto en el actual periodo de sesiones, que finaliza en julio. Los de Oriol Junqueras flexibilizaron su posición respecto a la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat tras el acuerdo, y se mostraron favorables a abordar otros avances en la soberanía de Cataluña incluidos en el acuerdo de investidura, acuerdos que Paneque ha reiterado que cumplirán. «Todas estas cuestiones las queremos trabajar, todas las queremos cumplir, en el periodo que nos marcamos, que era esta legislatura», y aunque se avance en paralelo para estos otros acuerdos, las negociaciones con ERC para los Presupuestos, ha dicho, se centran exclusivamente en las cuentas.

La portavoz de ERC en el Parlamento, Ester Capella, en rueda de prensa / ACN

«Las negociaciones presupuestarias y el acuerdo al que lleguemos con Esquerra se enmarcarían en el ámbito presupuestario, y estas son las tareas que estamos haciendo ahora. En paralelo, continuamos trabajando y no dejamos de lado otras cuestiones. Tienen otros calendarios diferentes», ha expuesto Paneque. El mismo Junqueras, sin dar detalles de la negociación, ha dicho esta mañana en una entrevista en RNE que su partido está dispuesto a garantizar la estabilidad política en Cataluña, y también en el Estado español, siempre que los socialistas «cumplan sus compromisos». «Estamos a favor de las estabilidades y que haya presupuestos en Cataluña y en España», ha defendido. En este sentido, la portavoz de los republicanos en el Parlamento, Ester Capella, ha dejado claro que su formación «no se levanta de la mesa» y, además, «no dejará de negociar avances en soberanía», que, a diferencia de lo que ha dicho Paneque, deben ir ligados a las negociaciones para el presupuesto. «Estamos abiertos a que nos planteen logros en soberanía y no renunciamos a ninguno», ha remarcado.

ERC se abre a un traspaso de la prestación por desempleo pero mantiene la exigencia del IRPF

Además, Capella se ha mostrado favorable a un posible traspaso de la prestación por desempleo del gobierno español a la Generalitat, en el marco de las negociaciones con los socialistas sobre las cuentas, pero ha dejado claro que estas propuestas no pueden suponer ninguna renuncia al traspaso del IRPF que acordaron para la investidura de Salvador Illa. «No estoy diciendo que se nieguen uno con el otro. Estoy diciendo que todo son soberanías a alcanzar y que no renunciamos a ninguna. Algunas están más trabajadas y otras no», ha defendido. Aun así, ha expuesto que el traspaso de la prestación por desempleo requiere haberlo trabajado antes de ejecutarlo: «Quien tiene que hacer propuestas es quien tiene que trabajar para que se hagan posibles», ha dicho en referencia a los socialistas, y ha evidenciado que están a la expectativa de lo que puedan proponer durante la negociación presupuestaria.

El portavoz de los Comuns en el Parlamento, David Cid, en una rueda de prensa. | Maria Rodriguez Ribalta (ACN)

Tensión con los Comuns por la instrucción de las altas médicas

Con el grupo de los Comuns, el Gobierno sí que consiguió un acuerdo en el proyecto inicial, que al retirarse, los de Jéssica Albiach advirtieron que renegociarían, y las dos partes acordaron que lo que se había pactado entonces se mantendría. Uno de los acuerdos era que no se aplicarían los incentivos en los CAP para las bajas laborales, cosa que se ha comenzado a poner en marcha, y que según los Comuns incumple lo que se ha pactado, en contra de lo que piensa el Gobierno. «Enviamos un mensaje muy claro: tienen tiempo, pero esto se tiene que revertir. Y, evidentemente, nuestro voto final a los Presupuestos estará condicionado a que esta práctica que nosotros no compartimos sea real o no», ha sostenido.

Paneque ha insistido que «el criterio médico sigue siendo el único que guía las bajas médicas», y que lo único que se ha hecho desde el Gobierno es dar recursos a los centros de atención primaria para agilizar las pruebas diagnósticas. «Se incorporan mejoras para que personas que estén en situación de espera de pruebas médicas especializadas sean en el menor tiempo posible», ha defendido la consejera. ERC, por su parte, ha sostenido que no amenazará con no apoyar las cuentas si no se revierten estas medidas, pero ha exigido al Gobierno que las modifiquen: «Si no rectifican ya diremos lo que tengamos que decir, pero creo que rectificarán, y en algún momento la consejera lo apuntaba. Esperamos que lo hagan», ha añadido Capella.